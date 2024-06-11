繼Coinbase Ventures、OKX Ventures和Solana Ventures等種子輪投資，Unite宣布獲得Superlayer的300萬美元種子擴展輪資金，用於建立Web3移動遊戲基礎設施

除了這筆最新投資外，Unite 在 Taki 品牌重塑期間，得到了種子輪投資者的堅定支持和信任。領先的 Web3 風險投資公司，包括 Coinbase Ventures、OKX Ventures、Solana Ventures、Gemini Frontier Fund、HTX Ventures、Kraken Ventures、Formless Capital 等，均確認支持 Unite 的願景。這些支持突顯了對 Unite 改變移動遊戲行業潛力的信心。

Unite 最近的發佈，標誌著其向開發專注於提升 Web3 移動遊戲體驗的創新 Layer 3 區塊鏈解決方案的戰略轉變。公司旨在支持鏈上大規模活躍用戶互動，並推動基於可持續收入經濟模型的增長，從而推動 Web3 移動遊戲生態系統的發展。 2024 年上半年，獨立錢包數量激增和行業總市值愈發鞏固，使 Web3 遊戲行業呈現出顯著增長的趨勢。儘管有這些令人鼓舞的發展，Unite 認識到前方會出現的挑戰並堅定應對。為促進 Web3 移動遊戲的開發，Unite 計劃提供一整套工具，包括端到端的 Layer 3 區塊鏈解決方案、面向開發者友好的 SDK 和可持續的代幣經濟模型。這些舉措旨在賦能開發者，使 Web3 移動遊戲社區走向繁榮。 除了基礎設施開發外，Unite 還積極推進市場策略、合作夥伴關係和社區建設倡議。上週，Unite 公佈了其備受期待的遊戲內空投活動首個獎勵季，展示了其對社區賦能的承諾。

Unite 首席執行官Weiwei Geng對早期投資者的堅定支持表示感謝，他同時強調了建立可持續 Web3 移動遊戲生態系統的願景：「有了 Unite 的基礎設施，開發者可以輕鬆推出 Web3 移動遊戲，並使玩家能夠保留他們在遊戲中創造的價值。這種變革性的舉措不僅有利於玩家，還為傳統移動遊戲在 Web3 時代的繁榮開闢了新途徑。」 Unite 致力於推動移動遊戲行業的創新，並期待為 Web3 遊戲掀起一股新浪潮。

關於 Unite

Unite的使命是為應用于大規模用戶場景的Web3移動遊戲構建首個Layer 3區塊鏈解決方案，目標是將全球28億玩家和移動遊戲市場每年產生的900億美元收入引入Web3。專注於通過遊戲內價值反哺提升玩家體驗，Unite提供了一個全面的L3解決方案，包括鏈、客戶端、生態系統，及建立在數十億日活移動設備上的去中心化物理基礎設施（DePin）。

由移動設備、遊戲和Web3基礎設施領域的資深人士創立，Unite正在引領移動遊戲玩法的創新變革。

欲了解更多信息，請訪問Unite的 官方網站 ，關注我們的 X ，並加入Unite Discord 社區。

SOURCE Unite