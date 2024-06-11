繼Coinbase Ventures、OKX Ventures和Solana Ventures等種子輪投資，Unite宣布獲得Superlayer的300萬美元種子擴展輪資金，用於建立Web3移動遊戲基礎設施
12 6月, 2024, 00:50 CST
- 由馬克•安德里森（Marc Andreessen）、蕭逸 (Yat Siu)、克里斯•迪克森（Chris Dixon)、加里•維納查克（Gary Vaynerchuk）、芭黎絲•希爾頓（Paris Hilton）、薩希爾•布魯姆（Sahil Bloom)、納斯（Nas）、本田圭佑（Keisuke Honda）等眾多著名投資者和名人投資的 Web3 風險投資工作室Superlayer 宣布对Unite进行300 萬美元種子延伸輪投資。
- Coinbase Ventures、OKX Ventures 和 Solana Ventures等種子輪投資者，均表示對 Unite 的創新願景繼續保持信心。
- 這筆資金將幫助 Unite 加速構建首個應用於大規模用戶場景的移動遊戲 Layer 3 區塊鏈解決方案。
新加坡2024年6月12日 /美通社/ -- Unite，首個應用於大規模用戶場景的移動遊戲 Layer 3 區塊鏈解決方案，今日宣布成功完成由專注於遊戲和消費應用的領先 Web3 風險投資工作室 Superlayer 的 300 萬美元種子延伸輪投資。Unite 預見加密貨幣的未來將由海量用戶所採用的應用軟件推動，而移動遊戲處於其市場最前沿。鑑於移動遊戲在 Web3 增長中的巨大潛力，Unite 為玩家、遊戲開發者和 Web3 社區引入其端到端解決方案。該方案旨在通過解決當前基礎設施的增長瓶頸，為下一代移動遊戲提供突破性體驗。
Superlayer 與 Unite 的理念一致，認為遊戲和消費者應用對 Web3 的大規模採用至關重要。這筆投資將使 Unite 能夠加速其移動遊戲基礎設施的開發，包括其區塊鏈和節點組件、遊戲開發服務 SDK、錢包 SDK，以及更多創新遊戲的引入。Superlayer 的投資者包括馬克•安德里森（Marc Andreessen）、蕭逸 (Yat Siu)、克里斯•迪克森（Chris Dixon)、加里•維納查克（Gary Vaynerchuk）、薩希爾•布魯姆（Sahil Bloom)、芭黎絲•希爾頓（Paris Hilton）、納斯（Nas）、本田圭佑（Keisuke Honda）等著名投資者和名人。
除了這筆最新投資外，Unite 在 Taki 品牌重塑期間，得到了種子輪投資者的堅定支持和信任。領先的 Web3 風險投資公司，包括 Coinbase Ventures、OKX Ventures、Solana Ventures、Gemini Frontier Fund、HTX Ventures、Kraken Ventures、Formless Capital 等，均確認支持 Unite 的願景。這些支持突顯了對 Unite 改變移動遊戲行業潛力的信心。
Unite 最近的發佈，標誌著其向開發專注於提升 Web3 移動遊戲體驗的創新 Layer 3 區塊鏈解決方案的戰略轉變。公司旨在支持鏈上大規模活躍用戶互動，並推動基於可持續收入經濟模型的增長，從而推動 Web3 移動遊戲生態系統的發展。 2024 年上半年，獨立錢包數量激增和行業總市值愈發鞏固，使 Web3 遊戲行業呈現出顯著增長的趨勢。儘管有這些令人鼓舞的發展，Unite 認識到前方會出現的挑戰並堅定應對。為促進 Web3 移動遊戲的開發，Unite 計劃提供一整套工具，包括端到端的 Layer 3 區塊鏈解決方案、面向開發者友好的 SDK 和可持續的代幣經濟模型。這些舉措旨在賦能開發者，使 Web3 移動遊戲社區走向繁榮。 除了基礎設施開發外，Unite 還積極推進市場策略、合作夥伴關係和社區建設倡議。上週，Unite 公佈了其備受期待的遊戲內空投活動首個獎勵季，展示了其對社區賦能的承諾。
Unite 首席執行官Weiwei Geng對早期投資者的堅定支持表示感謝，他同時強調了建立可持續 Web3 移動遊戲生態系統的願景：「有了 Unite 的基礎設施，開發者可以輕鬆推出 Web3 移動遊戲，並使玩家能夠保留他們在遊戲中創造的價值。這種變革性的舉措不僅有利於玩家，還為傳統移動遊戲在 Web3 時代的繁榮開闢了新途徑。」 Unite 致力於推動移動遊戲行業的創新，並期待為 Web3 遊戲掀起一股新浪潮。
關於 Unite
Unite的使命是為應用于大規模用戶場景的Web3移動遊戲構建首個Layer 3區塊鏈解決方案，目標是將全球28億玩家和移動遊戲市場每年產生的900億美元收入引入Web3。專注於通過遊戲內價值反哺提升玩家體驗，Unite提供了一個全面的L3解決方案，包括鏈、客戶端、生態系統，及建立在數十億日活移動設備上的去中心化物理基礎設施（DePin）。
由移動設備、遊戲和Web3基礎設施領域的資深人士創立，Unite正在引領移動遊戲玩法的創新變革。
欲了解更多信息，請訪問Unite的官方網站，關注我們的X，並加入Unite Discord社區。
SOURCE Unite
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