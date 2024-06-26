CoinEx更新資產儲備率數據 提高透明度，保護用戶資產安全
26 6月, 2024, 13:18 CST
香港2024年6月26日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所CoinEx宣布於2024年6月24日15:00（UTC+8）更新資產儲備率。這一進展突顯了CoinEx致力於提高加密貨幣領域的透明度、安全性和信任度。
通過部署梅克爾樹(Merkle Tree)結構，該程序讓每個用戶可以驗證其資產是否包含在「梅克爾樹」中，以驗證數據的有效性，從而安全地驗證資產儲備。CoinEx公布的最新數據顯示，其儲備率為1:1。CET達到113.31%，而USDT、USDC、BTC和ETH等主流資產的儲備率均超過100%。這意味著用戶每存入1美元的資產，CoinEx就會額外儲備至少1美元，以確保平台有足夠的資金滿足用戶的提現需求。目前，CoinEx已證明其儲備有CET、USDT、USDC、BTC、ETH和DOGE。CoinEx始終將用戶資產安全放在首位，自2017年以來，已連續7年保持100%的儲備率。此次更新是一項重要指標，體現了CoinEx致力於確保用戶資金安全和維護健康投資環境的決心。
有關更新後的資產儲備率數據和梅克爾樹結構的更多信息，請訪問此處。
全方位安全措施帶來更安全的體驗
除了更新資產儲備率，CoinEx還積極構建安全體系，堅持「用戶至上」的原則。CoinEx安全團隊采用了多種先進機制來平衡冷熱錢包的便利性和安全性，包括多重簽名協議、系統物理隔離、實時監控和自動報警。CoinEx還設立了Shield Fund（防護盾基金），將10%的交易手續費用於進一步確保用戶資產的完整性，以防范極端風險。CoinEx與頂級區塊鏈安全機構合作，建立戰略安全合作伙伴關系，以組建頂級安全團隊，構築堅實堡壘，為平台提供全面的安全保障。
關於CoinEx
CoinEx成立於2017年，秉承「用戶至上」的品牌精神，以充分利用區塊鏈技術的變革性力量為使命。CoinEx擁有比特幣、穩定幣和1000多種加密貨幣交易選擇。該平台可確保在200多個國家快速穩定地運行，並提供無縫的存款和取款流程。CoinEx致力為全球用戶提供通往加密貨幣世界的門戶，並提供多語言支持。
SOURCE CoinEx Global Limited
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