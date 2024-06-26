CoinEx更新資產儲備率數據 提高透明度，保護用戶資產安全

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全方位安全措施帶來更安全的體驗

除了更新資產儲備率，CoinEx還積極構建安全體系，堅持「用戶至上」的原則。CoinEx安全團隊采用了多種先進機制來平衡冷熱錢包的便利性和安全性，包括多重簽名協議、系統物理隔離、實時監控和自動報警。CoinEx還設立了Shield Fund（防護盾基金），將10%的交易手續費用於進一步確保用戶資產的完整性，以防范極端風險。CoinEx與頂級區塊鏈安全機構合作，建立戰略安全合作伙伴關系，以組建頂級安全團隊，構築堅實堡壘，為平台提供全面的安全保障。

關於CoinEx

CoinEx成立於2017年，秉承「用戶至上」的品牌精神，以充分利用區塊鏈技術的變革性力量為使命。CoinEx擁有比特幣、穩定幣和1000多種加密貨幣交易選擇。該平台可確保在200多個國家快速穩定地運行，並提供無縫的存款和取款流程。CoinEx致力為全球用戶提供通往加密貨幣世界的門戶，並提供多語言支持。

SOURCE CoinEx Global Limited