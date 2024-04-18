CoinEx將舉行海濱晚會 在Token 2049 Dubai聯合區塊鏈行業領導者和有影響力的人物

阿聯酋迪拜2024年4月18日 /美通社/ -- CoinEx、 ViaBTC 和 ViaBTC Capital 激動地宣佈與INTERHASH合作的海濱晚會即將於2024年4月18日舉行，這是Token 2049 Dubai峰會的一部分。這個獨家活動將是一個難忘的社交、娛樂和慶祝的夜晚，彙集了區塊鏈行業受人尊敬的嘉賓和加密領域有影響力的人物。

在卓美亞海灘酒店(Jumeirah Beach Hotel)沉浸在Verde Dubai優雅的氛圍中，享受迷人的海濱景色。迎接賓客的將是一個被迪拜海岸線美景環繞的溫暖迷人氛圍。

人們對這次盛會的期待很高，預計將有600多家領先區塊鏈企業的800多名貴賓以及90多家著名的加密貨幣影響者參加。這種行業領導者和有影響力者的多元化組合將營造一個有利於網絡、知識共享和協作的環境，使其成為在區塊鏈和加密社區中建立有價值聯繫的理想平台。

晚上的慶祝活動將於8點開始，有一個短暫的登記期，讓客人登記並且領取個性化活動徽章。晚上8：30，晚會將正式開始，主持人和聯合主持人將發表熱烈的歡迎講話，為未來一個迷人和愉快的夜晚定下基調。

CoinEx, ViaBTC和ViaBTC Capital創始人兼首席執行官 Haipo Yang表示：「我們自豪地與INTERHASH合作舉辦了這個海濱晚會，促進了區塊鏈和加密貨幣行業的協作和創新。這是一個為專業人士和有影響力的人士在一個豪華的環境中聯繫和交流想法的獨家機會。」

關於CoinEx

CoinEx成立於2017年，是一家全球加密貨幣交易所，致力於讓交易變得更簡單。該平台為200多個國家和地區的500多萬用戶提供多種服務，包括現貨和保證金交易、期貨、掉期、自動做市商(AMM)和金融管理服務。自成立以來，CoinEx始終堅持「用戶至上」的服務宗旨。CoinEx衷心希望營造一個公平、尊重、安全的加密貨幣交易環境，提供好用的產品，讓不同經驗水平的個人能夠輕鬆進入加密貨幣世界。

SOURCE CoinEx Global Limited