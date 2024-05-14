CoinEx開展「One Bite of Bitcoin」活動慶祝比特幣披薩日

香港2024年5月14日 /美通社/ -- CoinEx在比特幣披薩日將開展「One Bite of Bitcoin」活動，邀請全球加密貨幣社區共同慶祝，體驗節日氣氛。

比特幣披薩日是每年5月22日的慶祝活動，旨在紀念2010年5月22日Laszlo Hanyecz以1萬枚比特幣兌換兩個披薩的歷史事件，象征著比特幣實際應用的一個重要轉折點。

「One Bite of Bitcoin」慶祝活動將在線上和線下舉辦以下活動：

One Line to Bitcoin：邀請參與者在CoinEx官方Twitter/X帳戶的指定帖子上，就比特幣的發展前景發表自己的觀點。最具創意和吸引力的口號將獲得CoinEx提供的1萬CET幣獎勵。

Share Your Slice：邀請參賽者在CoinEx官方Twitter/X賬戶指定帖子的評論中分享與披薩的合影，或分享由人工智能或任何其他工具生成的披薩圖片。最佳作品將獲得1萬CET幣獎勵。

線下見面會：線下見面會將在選定地點舉行，包括巴西、喀麥隆、印度、印尼、馬來西亞、尼日利亞、菲律賓、西班牙和越南。見面會將以多種形式開展，以融入當地文化，例如在披薩店、餐車旁舉行見面會，並提供披薩。更多詳情請訪問CoinEx的地區Twitter/X賬戶。

欲了解活動詳情，請訪問CoinEx官網或關注我們的社交媒體渠道。

關於CoinEx

CoinEx成立於2017年，是一家全球加密貨幣交易所，致力於讓交易更簡單。該平台為200多個國家和地區的500多萬用戶提供現貨和保證金交易、期貨、掉期、自動做市商(AMM)和金融管理服務。

憑借"優質、快速、全面"的上市策略，CoinEx已上市1000多種代幣和1400多個交易對。這些廣泛的選擇使用戶能夠選擇處於創新前沿的最新加密貨幣。自成立以來，CoinEx始終堅持"用戶至上"的服務宗旨。CoinEx真誠希望營造一個公平、尊重、安全的加密貨幣交易環境，提供好用的產品，使各種經驗水平的個人都能夠輕松地進入加密貨幣世界。

SOURCE CoinEx Global Limited