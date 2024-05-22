COMPUTEX 2024預告 | 迎接高容量SSD時代來臨

96GB DDR5 RDIMM 和192GB CXL 2.0記憶體拓展模組等具備高穩定性的企業級記憶體產品也將悉數出席，產品支援記憶體池化共用，以滿足日益增長的資料處理需求。

針對行業級應用，元信電子也帶來了有望應用在AI PC和HPC的4TB/8TB PCIe Gen 4*4 M.2 2280 SSD、4TB XP2300 PCIe Gen4 SSD、2TB XP2200 PCIe Gen4 BGA SSD等高性能行業級記憶體產品，為高性能PC筆電客戶提供了更大容量的記憶體選擇。

除此之外，這次展覽的產品還包括了Mnemonic MS90 8TB SATA SSD、512GB QLC eMMC、LPCAMM2、CXL 2.0 AIC記憶體擴展模組等產品。

Mnemonic MS90 8TB SATA SSD支援速度等級高達 6Gb/s (Gen3) 的 SATA 介面，並向後相容 Gen1、Gen2，同時支援SATA多種低功耗的省電模式，可應用於近線硬碟替換、監控、高鐵系統。

512GB QLC eMMC採用先進的工藝，更高的密度，配備江波龍自主研發的主控晶片 WM6000 ，並在元成蘇州（Longforce）完成封裝，可應用于智慧手機等主流消費類智慧終端機。

記憶體新形式LPCAMM2搭載了最新的LPDDR5/5x顆粒，有望打通mobile DRAM到PC的應用，為AI終端、商用設備、超薄筆記本等要求高頻率、低功耗、小型化封裝的應用場景，開闢了新的設計可能性。

CXL 2.0 AIC記憶體擴展模組採用了全高全長PCIe Add-in Card (AIC)封裝，配備8個DDR4 RDIMM插槽，記憶體容量可擴展至512GB，支援多個計算節點伺服器集群與存儲池線纜直連的直插式記憶體池化。

元信電子相信AI時代，系統對巨大算力的要求，將引起人們對記憶體容量的關注。為此特別設計出低功耗、高容量、優質散熱的存儲產品，以契合伺服器、AI終端的各種應用場景。

江波龍是坐落於大陆深圳的上市公司（股票代碼：301308.SZ），主要從事半導體存儲應用產品的研發、設計、封裝測試、生產製造與銷售，並已形成存儲芯片設計、主控芯片設計及韌件算法開發、封裝測試，以及生產製造等核心能力，為市場提供消費級、企業級、車規級、工規級存儲器以及行業存儲軟硬件應用解決方案。截止發稿日前，江波龍市值約1656.45億新臺幣。2023年銷售規模約為453.46億新臺幣，2024年第一季度，江波龍銷售額約為199.43億新臺幣，與去年同比成長200.54%，成長勢頭迅猛（資料來源2023年年度報告）。

元信電子(Mnemonic Electronic Co., Ltd.) 在亞洲、歐洲銷售江波龍所有的toB存储產品線，為當地提供產品銷售和售後產品服務支援。目前產品線分別在嵌入式存儲、固態硬碟（SSD）、移動存儲及記憶體條四大產品線，有消費類、工業類的應用。公司記憶體廣泛應用於智慧手機、智慧電視、平板電腦、電腦、通信設備、可穿戴設備、物聯網、安防監控、工業控制、汽車電子等行業以及個人移動存儲等領域。

為了營造更為優質的交流氛圍與體驗，本次元信電子展臺將特別採用見面會的形式，讓每一位來訪者都能感受到專業且貼心的服務。公司展臺位於1館5樓535號會議室，誠摯邀請業界同仁蒞臨參觀。在這裡，您將有機會近距離體驗公司一系列業內領先的產品，感受其實際的應用場景。期待與您在展會現場共探記憶體未來，迎接高容量SSD時代來臨。

【見面會地址】臺北市南港區南港路一段32號南港展覽館1館5F，535會議室

【見面會時間】6月4日至6月7日 9:00-18:00

歡迎您訪問我們的網站 www.twmnemonic.com，進一步瞭解我們的產品和服務。

SOURCE 元信電子