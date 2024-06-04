營邦與群聯在Computex 2024簽署合作備忘錄，共推AI資料存儲解決方案

營邦企業董事長暨總經理梁順營表示：「我們很高興進一步發展與群聯的合作夥伴關係。雙方的合作始於PCIe Gen 4 SSD並持續深化。這次藉由MOU簽署，我很樂見營邦與群聯將加速推出革命性的AI解決方案與應用，提供企業客戶高效能、高安全性、高性價比的AI應用平台。」

群聯電子執行長潘健成表示:「營邦AIC以頂尖的研發、製程、與驗證能力，多年來已成為機架式、高密度儲存伺服器機箱與系統之領導廠商。我們很榮幸能與營邦AIC進行全方位產品整合以及前期的研發資源合作。希望透過這次MOU的簽署，共同打造先進的通用伺服器與AI伺服器平台，更期待透過群聯獨家專利的aiDAPTIV+技術，攜手營邦AIC讓生成式AI應用加速普及平民化。」

更多關於營邦與群聯的整合產品資訊 ，請於6月4日至6月7日期間至COMPUTEX 2024 台北國際電腦展，南港展覽館一館四樓N區，營邦企業展位 (展位號碼N0806) 洽詢。

關於營邦

營邦企業(AIC Inc.)成立於1996年，以頂尖的研發、製程、與驗證能力，多年來已成為機架式、高密度儲存伺服器機箱與系統之領導廠商。營邦產品陣容從工業電腦伺服器機箱、準系統，到高密度全快閃系統與相關應用解決方案，提供全系機架式存儲伺服器產品，滿足全球雲端資料中心與企業客戶的多樣化需求。營邦重視產品品質，並將此精神落實於研發、設計、製造的各個層面，深耕機架式伺服器機箱與系統等相關產品與應用，透過自有品牌(OBM)、原廠委託設計(ODM)與委託代工製造(OEM)等營運模式，並積極與世界一級大廠技術合作，以確保產品即時接軌業界最新技術，支援各式雲端應用並符合國際協定，以優異的技術能力服務全球合作夥伴。營邦的營銷運籌拓及全球，產品在亞洲、美洲、及歐洲等地皆被一級企業客戶所採用。

關於群聯電子

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球NAND儲存控制晶片 (NAND Controller) 及存儲解決方案 (NAND Storages) 領導廠商。從IP技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、SD與USB介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

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SOURCE 營邦企業