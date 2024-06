億道數碼參展臺北Computex，前沿科技產品備受矚目

深圳2024年6月6日 /美通社/ -- 6月4日至6月7日,亞洲最大、全球第二大的電腦展Computex 2024臺北電腦展在臺北南港展覽館舉行,本屆展會以「AI串聯、共創未來」為主題,聚焦生成式AI技術。億道數碼準確把握展會焦點,攜全新的一系列AI PC產品及自研AIGC(生成式AI)軟體助手精彩亮相臺北南港展覽館1號館N1113展位。

全新AI PC系列產品:

億道數碼在此次展會上特別呈現的AI PC包括326、336以及829等系列的多款產品。其中,326與336系列能夠搭載不同類型的CPU,滿足多樣化的平臺配置需求。829系列則憑藉強大的GPU和高達45W的出色性能,為用戶提供穩定而強勁的計算支持。這些AI PC都融合了CPU、GPU與NPU的混合架構,形成強大的三合一處理核心,通過異構混合算力,實現了本機的高效推理,讓它們能夠輕鬆應對各種複雜任務,並為用戶帶來全新的個性化智能體驗。這些AI PC能夠在本地安全地處理個人資訊,無需上傳雲端,降低了數據洩露的風險,為用戶提供了更加安心的使用環境。

AI 軟體應用:

在Computex展會的現場,億道數碼自研的AIGC(生成式AI)軟體助手成為了眾人矚目的焦點。精心設計的展位和五個AI專區——AI for Business、AI for Education、AI for Home、AI for Gaming、AI for Office,展示了其AI PC與AIGC(生成式AI)軟體助手在不同應用場景中的強大功能與無限可能。

在商務場景中,億道數碼的AI PC展現了其高效的數據處理能力和出色的智能助手功能。通過自然語言處理技術,用戶可以輕鬆管理日程、快速查找資料;採用本地化的AI處理,用戶的數據無需上傳至雲端,大大降低了數據洩露的風險。此外,其輕薄便攜的機身設計和超強續航能力,為商務人士提供了隨時隨地處理工作的便利。

AI應用的典型場景就是AI Office 助手。億道數碼AI PC中的Office AI助手引入了一系列AI功能,旨在改變人們的辦公方式。這些AI功能能理解和執行複雜指令,學習用戶工作習慣,提供個性化支持,涵蓋數據處理、文檔編寫、郵件回復等,且以上功能全部基於本地AI,保護隱私的同時降低了工作強度,釋放更多創造力和生產力。

AI同樣也是學生提升學習效率的好幫手。用戶可以利用AI學習教學視頻的內容,將長教學視頻自動生成結構化的教學大綱和清晰的思維導圖。與此同時,思維導圖中的任何知識點都可以跳轉到視頻裏對應的知識點。通過演算法、模型,可針對學生的數據進行深度分析,從而為每個學生量身打造個性化的學習路徑。

對於家庭用戶而言,AI PC中的AI法務助手能根據用戶需求,迅速生成合同草稿,減少用戶在生活中所遇到的法律事務上耗費的時間與精力。同時,憑藉先進的AI技術,它還能根據用戶的使用習慣,智能推薦個性化內容,並自動優化系統設置,為用戶帶來更加便捷、高效的PC使用體驗。

在遊戲領域,億道數碼憑藉先進的AI技術,能夠深入剖析玩家的遊戲習慣,從而精准優化遊戲設置,為玩家帶來更加卓越的遊戲體驗。具體功能包括自動捕捉遊戲精彩瞬間、AI教練即時提示與戰局分析,以及即時關注隊友動態等。不僅如此,億道數碼還運用了AI RAG技術,使得玩家可以向收集或整理的遊戲攻略進行提問,迅速學習並掌握攻略中的精髓,同時該技術還能回答玩家關於攻略的各種疑問,極大地降低了玩家的學習成本。

生成式AI正在深刻變革各行各業,為行業創新和增長帶來新機遇。億道數碼自主研發的AIGC(生成式AI)本地化應用軟體解決方案集成了大語言模型、文生圖模型和圖生圖模型等先進技術,為用戶帶來了全方位、高度可定制的AI體驗。該方案不僅充分利用了本地計算能力,確保了離線環境下的順暢使用,還優化了用戶與AI助手的交互體驗,同時堅守了用戶隱私和數據安全的底線。這無疑是一個融合了高效性、便捷性和安全性的先進AI解決方案,預示著AI技術將在更多領域發揮巨大潛力。

億道數碼在Computex展會上通過以上五個AI專區,成功向消費者展示了其AI PC在不同場景下的多樣化應用。這些AI PC產品融合了最新的人工智慧技術,能夠為用戶提供更加智能化、便捷化的操作體驗,無論是辦公、娛樂還是學習,都能輕鬆應對。展望未來,億道數碼將緊跟時代步伐,繼續深耕AI領域,致力於為用戶帶來更多創新且實用的產品。

展會持續到6月7日,中國•臺灣臺北南港展覽館1號館N1113展位,億道數碼期待與您相見!

公司名稱:深圳市億道數碼技術有限公司

網址:https://www.emdoordigi.cn/

地址:深圳市坪山區龍田街道光科一路8號 億道大廈

電話:+86-0755-83142770

郵箱:[email protected]

