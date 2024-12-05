Consensus報告：亞太地區數字資產採用率是全球平均水平的近三倍

香港2024年12月5日 /美通社/ -- Consensus最新調查發現，2024年，亞太地區的數字資產採用率已達到22%，幾乎是全球平均水平（7.8%）的三倍。這份題為「Driven By Demand: The People-Powered Crypto Movement in Asia Pacific」的報告是在Consensus將活動擴展到香港之前完成的。報告指出，亞太地區的高採用率是不斷變化的監管環境、投機興趣、實際效用以及對數字資產未來潛力的堅定信念等多種因素共同推動的結果。

這份與Protocol Theory攜手製作的報告發現，在亞太地區，泰國的數字資產採用率最高，達到43%，其次是阿聯酋、印度和菲律賓。報告還將亞太地區的數字資產擁有或使用情況劃分為三個數字資產採用率等級：

- 高採用率：泰國（43%）、阿聯酋（37%）、印度（32%）和菲律賓（31%）；

- 中等採用率：韓國（28%）、中國香港（24%）和新加坡（23%）；

- 低採用率：澳大利亞（18%）、中國大陸（17%）、日本（12%）。

此外，報告作者還通過調查觀察到以下趨勢：

- 在亞太地區的近4,300名受訪者中，61%的人認為數字資產將在未來的全球金融和投資中發揮重要作用。

- 超過一半的受訪者（51%）認為，數字資產將用於日常用途，並有助於在全球範圍內促進金融包容性。

- 在接受調查的數字資產採用者中，有37%的人希望在不依賴銀行的情況下，實現對個人財務的金融控制。

Consensus Hong Kong主席劉德豪表示：「在Consensus Hong Kong於2025年2月舉行之前，我們想要展示亞太地區在全球數字資產發展中的領先地位。考慮到最近ETF的獲批、機構投資的增加以及該地區監管要求的逐步確立，我們正在見證一個新時代的開始，而亞太地區正走上前沿，並推動其他地區加快步伐，共同建立一個更加互聯互通、無縫連接的全球經濟。」

2024年10月製作的這份報告基於一項定量研究，涉及亞太地區十個市場（澳大利亞、中國大陸、中國香港、印度、日本、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和阿聯酋）中近4300名年齡在18歲及以上的個人，每個市場約有400名受訪者。這項研究旨在瞭解影響亞太地區數字資產採用率的驅動因素和促進因素，以及採用者的動機。

欲瞭解有關Consensus Hong Kong的更多信息，或註冊獲取活動入場證，請訪問https://consensus-hongkong2025.coindesk.com/register/。您還可以點擊此處閱讀報告全文。

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