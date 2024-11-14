Continuity Biosciences 成立以透過創新的傳遞技術實現突破性療法

佛羅里達州布雷登頓和侯斯頓2024年11月14日 /美通社/ -- Continuity Biosciences, LLC 一家新成立的生物科學公司，致力開發和商業化細胞重新編程、免疫調節和藥物傳遞的尖端技術，欣然宣布正式成立。該公司期望結合生物製藥和醫療技術，為以患者為中心的慢性和複雜疾病治療建立新標準。

Continuity Biosciences 由一群經驗豐富的科學家和業界領袖創立，旨在透過充分運用傳遞技術來增強細胞療法等新興療法。團隊成員包括 Bob Whitehead（執行主席），生物科學領域的資深人士，以成功的策略退出和計劃而聞名；Ramakrishna Venugopalan 博士（聯合創辦人兼行政總裁），曾任 AbbVie 的高級管理人員，擁有 Skyrizi® 和 Vyalev™ 等產品的藥物傳遞之專業知識；以及 Alessandro Grattoni 博士（首席科學顧問），Houston Methodist Hospital 納米醫學系主任及教授，亦是先進藥物傳遞領域的領袖。

聯合創辦人兼行政總裁 Ramakrishna Venugopalan 表示：「我們非常高興能夠從侯斯頓衛理公會醫院取得多個技術平台的授權，並向生物技術和投資界介紹 Continuity Biosciences。生物製藥與醫療技術的交集蕴藏著巨大潛力，尤其是在創造可增強新療法的組合產品方面。我們計劃擴大技術組合，為合作夥伴提供多元化的策略以傳遞其治療。」

Grattoni 博士的開拓性研究加上 Continuity 的授權技術，專注於開發可植入的納米流體系統。這些技術有助細胞重新編程、分子篩選、免疫調節和超長時間的持續治療釋放。在美國國家衛生院、美國國防部、美國國際開發署、Juvenile Diabetes Research Foundation 基金會（現名為 Breakthrough T1D）、國際太空站美國國家實驗室，以及多個重要製藥合作夥伴和基金會等組織提供的大筆資金支持下，這些平台在預防和治療慢性疾病 (包括癌症、自體免疫、代謝和傳染病) 方面具有極大的潛力。它們亦提供長效藥物遞送和適用於先進細胞和基因療法的體內細胞重編程系統的多樣化應用。

關於 Continuity Biosciences, LLC

Continuity Biosciences, LLC 是一家具前瞻性的生物科學公司，致力開發和商業化用於慢性和複雜疾病的先進藥物傳遞技術。Continuity Biosciences 的使命是提升治療解決方案的效果和傳遞，總部設於美國佛羅里達州布雷登頓和德薩斯州侯斯頓。如需更多資訊，請瀏覽 www.continuitybiosciences.com。

網站連結：https://continuitybiosciences.com/

LinkedIn 連結：https://www.linkedin.com/company/continuity-biosciences/

傳媒聯絡：

Maddie Brown

[email protected]

SOURCE Continuity Biosciences LLC