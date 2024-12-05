COP16 土地融資談判開展，承諾將逾 120 億美元資金用於土地復育和抗旱

沙地阿拉伯利雅得2024年12月6日 /美通社/ -- 聯合國防治沙漠化公約第 16 次締約方大會 (UNCCD COP16) 召開的第二天傳來喜訊：全球應對乾旱、復育土地和防治土地退化的資金獲得重大增長。自會議在利雅得開幕以來，已承諾有超過 120 億美元將應用於相關領域。

阿拉伯協調小組是最新提供重大財政支援的組織，承諾額外撥款 100 億美元，用於防治土地退化、荒漠化和乾旱。在利雅得舉行的 COP16 會議的第一天，大會啟動了「利雅得全球抗旱夥伴關係」，並隨即獲得了額外資金的支持。石油輸出國組織基金和伊斯蘭開發銀行各自承諾向利雅得全球抗旱夥伴關係注資 10 億美元，沙特阿拉伯也慷慨解囊，提供 1.5 億美元用於落實該倡議。COP16 高級別會議期間舉行了「部長級財政對話」，額外資金支持自此而來，旨在從私營和公共部門中釋放國際資金。

環境、水和農業部環境副部長兼 UNCCD COP16 主席顧問 Osama Faqeeha 博士表示：「利雅得 COP16 才開始兩天，就有超過 120 億美元的資金承諾用於主要土地恢復和抗旱倡議，這無疑是抗旱鬥爭中的一個重要里程碑。」Faqeeha 博士補充說：「我希望這僅僅是個開始，在接下來的幾週內，我們將看到來自國際私營和公共部門合作夥伴的更多貢獻，進一步擴大抗旱和土地恢復倡議的影響力。」

Faqeeha 博士進一步指出：「UNCCD 的最新報告顯示，我們迫切需要額外的國際資金。國際社會應考慮將更多外國援助，例如官方發展援助資金，轉用於防治土地退化、乾旱和荒漠化，這是可以相對迅速啟動的一種財務機制，能為受災最嚴重的國家提供急需的支持。」

Islamic Development Bank Group 主席 Muhammad Al Jasser 博士代表阿拉伯協調小組在部長級財政對話上發言，他表示：「我們深知財政在推進這些工作方面的重要作用，承諾到 2030 年將撥款高達 100 億美元。這些資金將用於支持全球土地恢復、荒漠化防治以及與『利雅得全球抗旱夥伴關係』目標一致的自然積極發展項目。」

此外，UNCCD 在利雅得 COP16 會議的第二天發佈了資金需求評估報告，詳細說明了應對土地退化、乾旱和荒漠化所需的資金。報告指出，國際土地恢復工作面臨巨大的資金缺口。根據 UNCCD 的目標，2025 年至 2030 年期間，每年所需的投資估計為 3,550 億美元。然而，預計同期的年度投資僅為 770 億美元，仍需籌集 2,780 億美元才能達成 UNCCD 的目標。

報告亦顯示，私營部門在土地恢復和抗旱方面的投資嚴重不足，估計僅佔全球資金的 6%。儘管 UNCCD 預測，復育超過 10 億公頃土地每年可創造高達 1.8 萬億美元的收益，但私營部門的參與仍然有限。

關於利雅得 COP16：

聯合國防治沙漠化公約第 16 次締約方大會 (UNCCD COP16) 將於 2024 年 12 月 2 日至 13 日在沙特阿拉伯利雅得 Boulevard Riyadh World 舉行。會議主題為「Our Land.」。Our Future 將慶祝 UNCCD 30 周年，旨在確保在抗旱能力、土地使用權、沙塵暴等關鍵問題上採取多邊行動。

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SOURCE UNCCD COP16 Presidency