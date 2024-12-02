COP16 將於沙地阿拉伯展開，全球正尋求土地退化、荒漠化與乾旱的緊急解決方案

在聯合國恢復土地的「關鍵」會議前，全球政要、決策者、科學家和非政府組織齊聚利雅德

沙地阿拉伯利雅德2024年12月3日 /美通社/ -- United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) 有史以來最大的會議將在利雅德開幕，其議程將推動對土地衰退、乾旱和沙漠化的多邊行動。貴賓、政策制定者、全球機構、企業、非政府組織和主要持份者在一個重要會議之前聚首沙特阿拉伯首都，以加速全球土地恢復和抗旱行動。

UNCCD 第 16 次締約國大會 (COP16) 將從 12 月 2 日持續至 13 日，在大會的前幾天，將有多場備受關注的高峰會、部長級對話，以及多項公告，以解決與土地退化、退化和乾旱相關的迫切挑戰。12 月 2 日，沙地阿拉伯作為 UNCCD 的主席國，將發起開創先河的利雅德全球抗旱倡議，以加快抗旱方面的國際行動，並確保以更具凝聚力和前瞻性的全球方法應對乾旱。

加強全球抗旱能力是 COP16 的焦點，高層次的 One Water Submit 將於 12 月 3 日在利雅得舉行，以應對全球水資源短缺和水資源挑戰。此峰會最初在 COP28 會議期間宣布與沙地阿拉伯合作舉辦，旨在加強全球水治理，法蘭西共和 國總統 Emmanuel Macron、哈薩克斯坦共和國總統 Kassym-Jomart Tokayev 和世界銀行行長 Ajay Banga 將參與是次會議。 .

與此同時，Saudi Green Initiative (SGI) Forum（12 月 2 日至 3 日）將有來自世界各地的數百名政策制定者、商界領袖和主題專家在 COP16 的 Green Zone，共同探討 SGI 能源和環境軌道所取得的進展，分享最佳實踐和未來預測。第二屆 International Forum on Greening Technologies 也將於 12 月 6 日至 8 日在 Green Zone 舉行，包括數十個度身定制的會議，探討全球綠化項目中的解決方案、創新和經驗，並展示與世界各地的修復項目相關的科學研究。

環境、水和農業部環境副部長兼 UNCCD COP16 主席顧問 Osama Faqeeha 博士表示：「這是解決土地衰退、乾旱和沙漠化的關鍵時刻。長久以來，這些毀滅性的全球危機未有在國際舞台上獲得應有的關注。作為主持人，我們歡迎全世界來到利雅德，幫助找到持久的解決方案。我們將舉辦迄今規模最大的 UNCCD COP，以動員各方就土地恢復和抗旱能力採取多邊行動。

沙地阿拉伯的 COP16 主席會議也將鼓勵政府和非國家參與者推動措施，為土地衰退、沙漠化和乾旱提供持久解決方案的措施，加強行動議程。作為 COP16 主席會議的一部分，沙地阿拉伯打算與這些倡議的支持者合作，在未來兩年內加強他們之間的協同效果。

Ambition Loop 創辦人、前 COP26 聯合國氣候變遷高層領袖 Nigel Topping 表示：「COP16 的行動議程提出壯志凌雲的願景和目標，要利用企業、農民、地區、城市、金融機構、投資者、民間社會和原住民等非國家參與者的集體力量，催化實際的解決方案，推動可衡量的進展，實現 UNCCD 的目標。

在利雅德舉行的 COP16 會議是首個在中東地區舉行的 UNCCD 會議，也是首個包含 Green Zone 的會議，更是沙特阿拉伯有史以來最大型的多邊會議。根據 UNCCD 的數據，土地退化影響地球近 40% 的面積，影響超過 32 億人的生活。每年有 1 億公頃的土地退化，乾旱的頻率和強度自 2000 年以來增加了近三分之一。

利雅得 COP16 簡介

UNCCD COP16 將於 2024 年 12 月 2 日至 13 日在沙地阿拉伯利雅得 Boulevard Riyadh World 舉行。會議主題為「Our Land.」。Our Future 將慶祝 UNCCD 30 周年，旨在確保在抗旱能力、土地使用權、沙塵暴等關鍵問題上採取多邊行動。

如欲了解更多關於 UNCCD COP16 的資訊，或有興趣註冊參加 Green Zone 會議，請瀏覽 UNCCDCOP16.org

SOURCE UNCCD COP16