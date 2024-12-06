COP16 主席國沙特促請私營部門大幅增加資金以填補土地康復融資「黑洞」

土地日期間舉行了一系列重要活動，以增強意識和行動。「Business for Land」論壇聚集了來自商界、政府和公民社會的頂級決策者，共同探討商業、金融和政策的交點，並促進私營部門參與解決土地衰退。

UNCCD COP16 主席兼沙特阿拉伯環境、水務和農業部長 Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley（工程師）在論壇上發表主題演講時表示：「將以 COP16 為契機，大力推動公私合作，並制定切實可行的行動計劃，力爭在2030年前恢復 15 億公頃退化土地」。

世界經濟論壇董事總經理 Gim Huay Neo 亦向與會者提出引入新投資的需要，並表示：「我們必須全面審視現有各類資本的運用，包括慈善捐款、企業社會責任、發展金融、混合融資模式、政府補貼、私募股權以及傳統主流資本，以探索更多創新投資機會」。

接聯合國大會、哥倫比亞卡利 CBD COP16 和阿塞拜疆巴庫 COP29 等一系列重要會議，「里約公約協同作用」對話，以回顧並總結 2024 年「里約三重峰會」取得的豐碩成果。該活動討論了導致土地衰退、生物多樣性損失和氣候變化的相互關聯問題，以及如何找到共同的解決方案。

「如要實現國際社會所需的土地修復規模，私營部門必須大幅增加投資。正如 UNCCD 最新的調查顯示，對抗土地衰退、沙漠化和乾旱方面仍然存在資金黑洞，著實令人擔憂」，環境、水和農業部環境、水和農業部環境部副部長兼 UNCCD COP16 主席國顧問 Osama Faqeeha 博士表示，

「數十年來，企業從土地中獲利，現在是時候積極參與復原，為企業、行業乃至整個經濟的長遠發展奠定堅實基礎。在利雅得舉行的 COP16，我們積極調動公營和私營部門各方力量，進一步激發投資活力，以期釋放萬億美元的土地修復潛力」，Faqeeha 博士續稱。

同時，該日還概述了世界各地不同類型的土地面臨的獨特問題，以及阻止它們衰退的潛在解決方案。從森林到牧場，都是野生動物和家畜賴以生存的棲息地。根據 UNCCD，牧場還包括草原、灌木、濕地、地帶和沙漠，佔全部土地覆蓋率的約 54%。在土地日，舉行了關於「保護和恢復牧場」的討論，以調動投資，用於保護、保護和恢復全球牧場。與會者深入剖析了基於科學的土地退化與乾旱防治方案，並強調了金融在循環經濟中的關鍵作用。

「牧場是全球重要生態，滋養著無數生命，並支持著眾多生計。然而，它們正面臨急性衰退，超過 50% 的牧場已退化。這種狀況正產生深遠而廣泛的影響，危及全球 1/6 人口的糧食供應，並對全球 1/3 的碳儲存造成威脅。這些重要土地的持續退化導致糧食不安全、氣候變化、生物多樣性的損失和大規模人口被迫遷移」，Faqeeha 博士表示。

關於利雅得 COP16：

聯合國防治沙漠化公約第 16 次締約方大會 (UNCCD COP16) 將於 2024 年 12 月 2 日至 13 日在沙特阿拉伯利雅得 Boulevard Riyadh World 舉行。會議主題為「Our Land.」。Our Future 將慶祝 UNCCD 30 週年，旨在確保在抗旱能力、土地使用權、沙塵暴等關鍵問題上採取多邊行動。

欲了解更多有關聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）的資訊，或註冊參加綠區（Green Zone）活動，請瀏覽UNCCDCOP16.org。

SOURCE UNCCD COP16 Presidency