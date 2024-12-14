「轉捩點」COP16 圓滿落幕，加速行動和決心應對土地退化和乾旱

作為沙地阿拉伯 UNCCD COP16 主席國任期內的政策重點，該議程將與各國政府、私部門、金融機構、國際組織、非政府組織和其他利益關係者攜手合作，加強現有舉措，支持全球應對土地退化、荒漠化和乾旱，並推動新的倡議。

「利雅德行動議程已經激勵了世界各地的國家和非國家行為者。然而，利雅德 COP16 只是其影響的開始。沙地阿拉伯作為 UNCCD COP16 主席國將繼續與投資界、非政府組織、科學家、原住民和農民等各方接觸，最大限度地發揮其持久的全球影響力，」環境部副部長兼環境、水和農業部環境部長兼 UNCCD COP16 主席國顧問 Osama Faqeeha 博士說道。

UNCCD 行政秘書 Ibrahim Thiaw 表示：「我們衷心感謝沙地阿拉伯王國在中東和北非地區主辦首屆 UNCCD COP，這突顯了創新解決方案的重要性，也展現了該地區在土地和乾旱問題上的領導地位。UNCCD COP16 吸引了超過 24,000 名註冊參與者，並舉辦了 600 多場活動，這是首個讓非國家行為者參與公約工作的行動議程。」

COP16 在利雅德舉行期間，主要國際組織承諾提供超過 120 億美元的資金，加強了金融機構和私部門在防治土地退化、荒漠化和乾旱方面的作用。作為利雅德行動議程的一部分，會議啟動了開創性的「利雅德全球抗旱夥伴關係」。該夥伴關係已為提升抗旱能力籌集了超過 20 億美元的資金，並將與 UNCCD、各國政府、國際組織和其他利害關係者合作開展工作，目標是協助 80 個最易受乾旱影響的國家。

「『利雅德全球抗旱夥伴關係』將致力於在全球範圍內改變應對乾旱的方式。它將利用主要全球機構的共同影響力，通過加強預警系統、融資、脆弱性評估和乾旱風險緩解，使乾旱管理超越被動的危機應對。這將是應對全球乾旱的一個里程碑，我們呼籲各國、公司、組織、科學家、非政府組織、金融機構和社區加入這一關鍵合作夥伴關係，」 Faqeeha 博士補充道。

綠區和藍區共舉行了七個主題日的活動，旨在激勵公共和私部門採取行動，主題包括土地、農業食品系統、治理、人民、科學技術與創新、恢復力和金融。綠區和藍區共吸引了超過 57,000 名參與者，並舉辦了數千場活動、對話和小組討論。

主題日期間發佈的公告包括沙地阿拉伯啟動 REMDY 項目，這是一個用於土地健康評估的 AI 平台。此外，作為利雅德行動議程的一部分，沙地阿拉伯 UNCCD COP16 主席國還宣佈啟動一項沙塵暴監測國際倡議，以擴展全球預警系統。設在吉達的沙塵暴預警諮詢和評估系統 (SDS-WAS) 將使全球世界氣象組織合作節點的數量增加到四個。沙地阿拉伯還承諾在未來五年內提供 1,000 萬美元的資金，用於幫助那些目前沒有能力監測沙塵暴的國家加強其預警系統。

此外，在利雅德舉行的 COP16 會議期間，UNCCD 發佈了一系列重要出版物，強調了解決土地退化、荒漠化和乾旱問題的緊迫性。UNCCD 的財務風險評估報告指出，目前土地復育和抗旱能力建設方面每年存在 2,780 億美元的資金缺口，強調了私部門參與的迫切需要。UNCCD 還發佈了一份關於全球旱地不斷擴張的重要報告， 發現過去三十年裡，地球四分之三的土地出現了永久性乾旱。

「從糧食和水資源短缺到衝突和人口遷移，不可否認，土地退化、乾旱和荒漠化正在引發全球危機，影響著地球上的幾乎每個人。在利雅德舉行的 COP16 會議提高了國際社會對加速土地復育和抗旱能力建設的迫切需求的認識，這是一個重要的轉捩點，」COP16 主席國顧問 Faqeeha 說。

「COP16 會議期間，各方坦誠而大膽的討論令我感到鼓舞，我希望國際社會現在能將討論轉化為行動。沙地阿拉伯作為 UNCCD COP16 主席國的工作才剛剛開始，我們打算在未來幾年加強與公共和私部門的合作，以調動全球資源，加強協作，最終實現土地復育。」Faqeeha 博士補充道。

利雅德 COP16 會議簡介

聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）將於2024年12月2日至13日在沙特阿拉伯利雅德市大道（Boulevard Riyadh City）舉行。以「我們的土地，我們的未來」為主題的會議將慶祝 UNCCD 30 週年，旨在確保在土地復育、抗旱能力、土地使用權、沙塵暴等關鍵問題上採取多邊行動。

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SOURCE UNCCD COP16 Presidency