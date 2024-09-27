COP28 主席呼籲各締約方提交「變革性」氣候行動計畫，力求將升溫控制在 1.5°C 以內，並推動永續的社會經濟成長

紐約2024年9月27日 /美通社/ -- COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士今日強調，國家自主貢獻 (NDCs) 應被視為實現社會經濟成長的契機，並呼籲各締約方提交第三輪 NDCs，以「積極回應當前的迫切需求」，並作為對《阿拉伯聯合酋長國共識》的「全面回應方案」。

COP28 主席在紐約聯合國大會期間舉辦的高級別 COP 主席團三方活動上表示，各締約方應將其 NDCs「視為新成長動力、綠色就業機會和邁向潔淨未來的平台，而非負擔」。

Al Jaber 博士在 COP 主席團三方舉辦的「實現 1.5°C 目標路線圖：NDC 3.0」活動上表示：「《阿拉伯聯合酋長國共識》為我們提供了轉型的藍圖，我們現在必須付諸行動。」Al Jaber 博士表示，COP 主席團三方是阿拉伯聯合酋長國、阿塞拜疆和巴西 COP 主席之間的創舉，主要致力於激勵下一輪 NDCs 達到「最高雄心」。

Al Jaber 博士指出，雖然各締約方必須在 2025 年 2 月之前提交下一輪 NDCs，但提前提交將有助於建立動力。他宣布，阿拉伯聯合酋長國將在定於 11 月 11 日至 22 日在亞塞拜然舉行的 COP29 之前提交其第三輪 NDC。

COP28 主席表示：「讓我藉此機會呼籲所有締約方儘早行動，在 COP29 之前或期間就其 NDCs 提供具體信號，以便在這個關鍵的行動十年中建立動力。讓我們提交變革性的 NDCs，並以認真投資為後盾，以履行《阿拉伯聯合酋長國共識》的使命，讓我們推動一個永續社會經濟成長的新時代，將升溫控制在 1.5°C 以內，促進繁榮，不讓任何人掉隊。」

他表示，阿拉伯聯合酋長國的 NDC 將「涵蓋所有溫室氣體和經濟的每個部門，包括能源、工業、交通和廢棄物」。「它將利用包括人工智慧在內的最新技術，透過改造食品、健康和預警系統來推動脫碳和增強適應能力。它還將以強有力的法律框架支持所有努力，讓每個部門都對具體的、有時限的目標負責。」

Al Jaber 博士在向所有各方的呼籲中表示，如果下一輪 NDCs 做得正確，他們可以「利用」能源轉型、人工智能的興起以及新興市場和全球南部擴張的三大趨勢。

Al Jaber 博士表示，阿拉伯聯合酋長國在能源結構多元化方面一直處於領先地位，自 2019 年以來，其可再生能源產能已經翻了一番多，並有望到 2030 年再增加兩倍以上。

Al Jaber 博士還強調了石油和天然氣脫碳憲章 (OGDC) 自 COP28 以來取得的進展，該憲章現有 54 個成員，覆蓋全球 43% 的石油產量。他表示，對於希望在其 NDCs 中激勵工業部門的國家來說，OGDC 展示了「包容性參與」如何帶來「有意義的成果」。

COP28 主席強調了在 COP29 上就新的集體量化融資目標 (NCQG) 達成共識的重要性，以確保資金流向最需要的地方。

作為主席團提高下一輪 NDCs 雄心的使命的一部分，COP 主席團三方發起了一系列行動和雄心 Majlis 系列活動，將各國聚集在德國 Petersberg 氣候對話和中國武漢氣候行動部長級會議等活動中。

SOURCE COP28