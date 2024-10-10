COP28主席呼籲各締約方落實《阿聯酋共識》，作為氣候行動和社會經濟發展的決定性路線圖

阿塞拜疆巴庫2024年10月11日 /美通社/ -- COP28主席Sultan Al Jaber博士今天在巴庫（Baku）舉行的COP29會議上，呼籲各國基於去年達成的《阿聯酋共識》（代表「返回巴黎之路」的歷史性協議）團結一致、採取行動、兌現承諾。

Al Jaber博士在會議開幕式上表示，「《阿聯酋共識》是實現《巴黎協定》目標的決定性路線圖」。他強調：「當我們在全球地緣政治衝突持續的背景下集結時，讓我們再次在氣候議程的每一個領域找到共同點。我們在杜拜所達成的成果，應在巴庫延續。讓我們再次結一致、採取行動、兌現承諾。」

本週在巴庫舉行的COP前會議，是COP29召開前各國部長與談判代表的準備會議。COP29將於下個月在阿塞拜疆首都舉行。儘管Al Jaber博士承認許多議題尚待解決，他還是強調資金將是核心優先事項。

「金融是《阿聯酋共識》的基石，」他表示。「我們建立了一個『三A』框架，使資金更易獲得、更易接觸、且更經濟。」

COP28主席表示，計劃在COP29上通過的全新氣候融資集體量化目標（NCQG）「必須為落實《阿聯酋共識》提供手段」，並且「我們商定的規模必須能應對挑戰。」

他強調：「資金應首先用於幫助最弱勢群體，增強他們的氣候適應能力，並協助他們從氣候影響中恢復」。「所有先前的承諾都必須兌現，所有未來的承諾都必須履行。」

Al Jaber博士還敦促代表們加快完成《巴黎協定》第6條的談判，該條文聚焦於碳市場的發展。他指出：「我們需要穩健且具高完整性的碳市場，來推動緩解和適應方面的投資，我們現在就需要這些市場。」

Al Jaber博士告訴代表，緩解和適應同樣重要，他進一步呼籲各締約方實現將適應資金翻倍的承諾，並將充足的資金納入其國家適應計劃（NAP）。他提到，COP28通過的《阿聯酋全球氣候適應力框架》（UAE Framework on Global Climate Resilience）將保護自然、生命和生計的各個領域聯繫起來，並提供「所有締約方應遵循的實際計劃」。

在緩解方面，Al Jaber博士強調：「我們不需要重新發明輪子，應貫徹我們在COP28上簽署的內容。」他強調：「《阿聯酋共識》是通往巴黎目標的路徑。」

Al Jaber博士呼籲下一輪國家自主貢獻（NDC）在2025年2月之前提交，並必須與這些協議保持一致，才能維持將全球升溫控制在1.5°C的目標。「這些承諾必須涵蓋整個經濟體系，涵蓋所有溫室氣體，並將氣候行動作為可持續經濟增長的驅動力。」

COP28主席引用國際能源署（IEA）的分析指出，若實施《阿聯酋共識》目標，即將再生能源產能增加兩倍和提升能源效率，世界將實現巴黎目標的三分之二。

根據IEA本週發布的報告，全球將在2030年前增加超過5,500吉瓦的再生能源容量，這幾乎是2017年至2023年增加量的三倍。然而，Al Jaber博士指出，國際再生能源機構（IRENA）計算顯示，要實現這個十年內產能增加兩倍的目標，全球每年需要將投資增加到1.5兆美元。

SOURCE COP28