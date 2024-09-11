優銳醫藥宣佈完成恩司芬群用於維持治療COPD的中國三期臨床研究患者招募

上海2024年9月11日 /美通社/ -- 優銳醫藥今日宣佈完成恩司芬群（Ohtuvayre™）的ENHANCE - CHINA（NCT05743075）中國三期臨床研究的患者招募，計劃數量的患者全部成功入組。ENHANCE - CHINA研究項目是一項隨機、雙盲、安慰劑對照的三期臨床試驗，旨在評估恩司芬群（Ohtuvayre™）治療中度至重度慢性阻塞性肺病（COPD）成人患者24周的療效和安全性。ENHANCE - CHINA試驗正在中國大陸的46家醫院進行。

恩司芬群（Ohtuvayre™）是一款全球同類首創的磷酸二酯酶蛋白吸入型雙靶點PDE 3/4抑制劑，雙重抑制機理使其能夠憑借單個化合物同時實現支氣管擴張和抗炎效應。恩司芬群（Ohtuvayre™）可通過霧化器直接輸送到肺部，不需要複雜的協調操作。

2024年6月，優銳醫藥合作夥伴Verona Pharma plc (Nasdaq: VRNA)宣佈，美國食品藥品監督管理局（FDA）已批准恩司芬群（Ohtuvayre™）用於維持治療中重度COPD成人患者的新藥上市許可申請。

優銳醫藥創始人、首席執行官Mark Lotter先生表示：「我們很高興地宣佈，關鍵的三期試驗患者招募已經完成，這意味著我們最快將於2025年公佈研究結果。我們欣喜於能夠在今年早些時候獲得美國FDA的成功批准後，有望為中國的COPD患者群體提供新的治療方法。

Ohtuvayre™的推出將為中國COPD患者提供一個新的治療選擇，這是一個重要的里程碑。衷心地感謝試驗的主要研究者鍾南山教授和所有站點為完成試驗、將創新藥物進一步帶給中國患者所做的貢獻。」

Verona Pharma總裁兼首席執行官David Zaccardelli博士表示：「我們對優銳醫藥開展的ENHANCE - CHINA研究進展和患者招募完成感到非常高興。我們期待將於2025年公佈的研究結果以及將Ohtuvayre™帶給數以千萬的需要創新治療方式的COPD患者的持續進展。」

2021年，優銳醫藥與Verona Pharma簽訂協議，獲得在大中華區域（中國大陸、香港、澳門、台灣）開發與商業化恩司芬群（Ohtuvayre™）的獨家權利。

關於恩司芬群（Ohtuvayre™）

恩司芬群（Ohtuvayre™）是一款全球同類首創的磷酸二酯酶蛋白吸入型雙靶點PDE 3/4抑制劑，雙重抑制機理使其能夠憑借單個化合物同時實現支氣管擴張和抗炎效應。恩司芬群在ENHANCE-1與ENHANCE-2三期臨床試驗中均達到了所有主要和關鍵次要終點，顯示出具有統計學意義和臨床意義的肺功能改善。恩司芬群在非囊性纖維化、支氣管擴張、囊性纖維化、哮喘和其他呼吸系統疾病中具有潛在的應用前景。

關於優銳醫藥

優銳醫藥是一家以患者為中心、注重創新的生物製藥公司，擁有差異化的全球創新藥研發管線與成熟的商業化產品組合，專注於呼吸、疼痛、急救護理與缺鐵性貧血等治療領域。致力於解決亞太地區關鍵的未滿足醫療需求，優銳憑借「商業+研發」的雙輪驅動模式，已成功孵化全球領先的研發後期管線組合，同時保持自我持續的商業運營。更多信息，請訪問www.nuancepharma.com。

關於Verona Pharma

Verona Pharma是一家生物製藥公司，專注於開發和商業化用於治療未滿足醫療需求的慢性呼吸系統疾病的創新療法，包括COPD，非囊性纖維化支氣管擴張，囊性纖維化，哮喘和其他呼吸系統疾病。更多信息，請訪問 www.veronapharma.com。

前瞻性陳述

本公告包括涉及風險、不確定性和其他因素的前瞻性陳述，其中許多因素超出了我們的控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。前瞻性陳述包括有關我們的計劃、目的、目標、未來事件、業績和/或其他非歷史信息的陳述。所有此類前瞻性陳述均明確受到這些警示性陳述以及前瞻性陳述可能附帶的任何其他警示性陳述的限制。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改前瞻性陳述以反映發佈日期之後的後續事件或情況。

SOURCE 優銳醫藥