Corinex 入圍 2024 年「德勤高科技高成長 500 強企業」排行榜，在北美地區排名第 331 位

352% 的收入增長歸功於擴大產品種類、成功的策略夥伴關係，以及國際市場對電網彈性解決方案需求的增加

英屬哥倫比亞溫哥華2024年11月25日 /美通社/ -- Corinex 今天宣布，公司在「德勤高科技高成長 500 強」(Deloitte Technology Fast 500™) 排行榜中排名第 331 位，這是北美 500 間成長最快的科技、媒體、電訊、生命科學、金融科技和能源科技公司的排名，至今已邁入第 30 個年頭。在此期間，Corinex 的成長率為 352%。

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Corinex 行政總裁 Peter Sobotka 將此歸功於與 E.ON UK、E.ON Group Innovations 以及 Corinex 的創新合作，推出 Corinex 電網彈性解決方案的新產品組合，以及在德國各地擴展其電網可視性解決方案，大大推動了公司的收入增長。這項擴展包括與 Stromnetz Hamburg 和 Regensburg Netze 等主要市場的合作夥伴關係，以及最近在德國市場的銷售和部署。Sobotka 表示：「Corinex 解決了全球電網的限制，提供擴展低碳技術 (LCT) 所需的靈活性，從而彰顯重要的價值主張。解決這個問題，對公用事業、消費者和低碳科技供應商而言至關重要。這樣一來能夠保護電網，透過加速連接 LCT 以快速增加收入和利潤，並促進大眾消費者的參與，這對於推進全球政府的去碳化努力相當關鍵。我們的解決方案可以在任何監管環境和能源市場設計中實施，並可以作為新系統提供，也可以透過改造現有的低電壓基礎設施提供。我們直接與客戶合作，並與技術合作夥伴包括 Accenture 和 E.ON 展開策略性合作，以在全球範圍內擴展我們的解決方案，並滿足不斷演變的能源環境的需求。」

「30 年來，我們一直致力於積極推動創新的公司。軟件行業仍是成長的明燈，金融科技行業在今年的名單上取得了強勁表現，首次超越生命科學，」德勤 (Deloitte) 美國科技領域副主席 Steve Fineberg 表示，「很重要的是，我們也在私營公司的表現方面取得突破，在我們計劃的歷史上，有最多的私人公司上榜。今年的得獎者表明，大家擁有願景和專業知識，能夠繼續保持高水平的表現，這一點值得表揚。」

勤業眾信有限公司 (Deloitte & Touche LLP) 合夥人兼德勤審計與保證實務範疇的科技、傳媒和電訊業界領導者 Christie Simons 表示：「創新、轉型和破壞現狀是今年『高科技、高成長 500 強』排行榜的重點，沒有比這更好的方式來慶祝 30 年計劃的歷史了。今年的獲獎企業展現對成長的持續承諾，以及推動進步的非凡一致性。我們向今年所有獲獎者致敬，這是令人難以置信的創新時刻。」

2024 年「德勤科技高成長 500 強企業」簡介

「德勤高科技高成長 500 強企業」(Deloitte Technology Fast 500) 排行榜已經成立 30 年，為北美發展最快的科技、媒體、電信、生命科學、金融科技和能源科技公司（公共和私營）提供成長最快的科技、傳媒、電訊、生命科學、金融科技和能源科技公司的排名。「高科技高成長 500 強企業」得主是根據 2020 年至 2023 年的財政年度收入增長百分比而選出。

為了獲得 Technology Fast 500 認可的資格，公司必須擁有專屬智慧財產權或科技，而這些智慧財產權或科技是以產品形式銷售給客戶，並佔公司營業收入的大部分。公司的基本年營業收入必須至少達到 50,000 美元，且當年的營業收入至少達到 500 萬美元。此外，公司必須經營至少四年，並且總部位於北美。

Corinex 簡介

Corinex 是基於電線寬頻 (BPL) 的電網可見性和靈活性解決方案的先進提供商，務求實現全球能源配電系統的數碼化轉型。此公司的產品加速低碳技術 (LCT) 的大規模整合，實現電力基礎設施的自動化，並將電網轉變為動態的智慧能源系統。

德勤簡介

德勤 (Deloitte) 為全球眾多最受推崇的品牌提供領先業界的審計、諮詢、稅務和顧問服務，其中包括近 90% 的《財富》500 強企業® 和超過 8,500 間美國私人公司。我們致力於實現宗旨：透過在更公平的社會中建立信任和信心，創造重要的影響力。我們利用獨特的商業敏銳、技術掌握和策略性科技聯盟的融合，為不同行業的客戶提供建議，協助客戶建立未來。德勤很榮幸成為全球最大專業服務網路的一份子，在對客戶最重要的市場為客戶提供服務。我們擁有超過 175 年的服務經驗，成員公司網絡遍佈 150 多個國家和地區。要了解德勤全球約 460,000 名員工如何透過聯繫，發揮影響力，請瀏覽 www.deloitte.com。

Deloitte 意指英國私人擔保有限公司 Deloitte Touche Tohmatsu Limited（簡稱「DTTL」）、其成員公司網絡及其相關實體中的一間或多間公司。DTTL 及每間成員公司在法律上都是獨立的實體。DTTL （又稱「Deloitte Global」）不向客戶提供服務。在美國，Deloitte 指 DTTL 的一間或多間美國會員公司、其在美國以「Deloitte」名義營運的相關實體，以及其各自的附屬公司。根據公共會計的規則與法規，可能無法向客戶提供某些服務。請瀏覽 www.deloitte.com/about，了解更多關於我們的全球會員公司網絡。

SOURCE Corinex Communications