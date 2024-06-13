中國電信獲《Corporate Governance Asia》連續5年頒發「亞洲最佳企業社會責任」大獎

《Corporate Governance Asia》讚譽中國電信致力於保持高水平的企業管治，秉承良好、審慎和高效的企業管治理念，並不斷提升公司企業管治能力。公司企業管治持續强化，爲包括投資者、客戶、員工和更廣泛的群體等所有利益相關者創造長期價值。此外，亦表彰中國電信在確保每個人都能受益于數字科技進步方面所做的努力。

「亞洲卓越企業獎項」旨在表彰在管理層素質、財務表現、企業社會責任、環保措施及投資者關係等方面擁有傑出表現的企業。有關獎項秉承《Corporate Governance Asia》一貫高水平的傳統。是次大獎中的各獎項結果主要是依據讀者提交的評分數據及與投資者的訪談結果而定。

中國電信衷心感謝資本市場和投資者長期以來對公司的支持和信任。

SOURCE 中國電信股份有限公司