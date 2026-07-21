《Corporate Governance Asia》授予SM集團24項大獎

菲律賓帕賽市2026年7月21日 /美通社/ -- SM集團(SM Group)榮獲香港刊物《Corporate Governance Asia》（亞洲公司治理）頒發的24項大獎，表彰該集團在日益複雜的全球經營環境中，於公司治理、可持續發展、投資者關係及企業領導力等方面的卓越表現。

SM集團母公司SM Investments Corp.（簡稱「SM Investments」）榮獲八項大獎，包括「亞洲可持續發展獎」(Sustainable Asia Award)、「亞洲最佳企業社會責任獎」(Asia's Best CSR)、「最佳企業傳播獎」(Best Corporate Communications)及「最佳投資者關係獎」(Best Investor Relations)。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio被評為「亞洲最佳CEO（投資者關係方向）」，執行副總裁Erwin G. Pato和Franklin C. Gomez共同榮獲「亞洲最佳CFO（投資者關係方向）」稱號。投資者關係與可持續發展顧問兼負責人Timothy Daniels亦榮獲「最佳投資者關係專業人士」稱號。

DyBuncio先生表示：「能夠獲得《Corporate Governance Asia》的認可，我們倍感榮幸。企業治理與可持續發展始終貫穿於我們的運營之中，這不僅有助於提升抗風險韌性、規範經營決策，更為全體利益相關方創造長期價值。」

當前亞太地區企業普遍面臨經濟劇烈波動、地緣局勢不明、氣候風險攀升等多重挑戰，本次獎項的頒發正當其時。

BDO Unibank斬獲九項大獎，SM Prime Holdings Inc.則摘得七項大獎。

以上獎項於第16屆亞洲卓越獎(16th Asian Excellence Awards)頒獎典禮上頒發，本屆主題為《全球經濟格局與氣候變化雙重變局下，重塑亞洲企業領導力》(Reshaping Asian Leadership in a Changing Global Economic Landscape and Climate Change)。

《Corporate Governance Asia》是聚焦亞洲地區公司治理、可持續發展、投資者關係及董事會領導力的地區性刊物。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先企業之一，投資於零售、銀行和房地產等市場領先業務。此外，公司還投資於菲律賓經濟中具有高增長潛力的企業。依托多元業務組合，集團產生穩定充沛現金流，並堅持審慎再投資，持續累積長期企業價值。

SM的零售業務是菲律賓規模最大、最多元化的業務；旗下地產業務子公司SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商；SM的銀行業務涉及菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.以及菲律賓頭部本土私營銀行China Banking Corporation。

更多信息，請訪問www.sminvestments.com

SOURCE SM Group