矽谷Cosmo登港：北美教師結合AI推一對一直播課 主攻英數學術提升

合規與認可方面，Cosmo 為斯坦福大學國家學生支持加速器（NSSA）合作夥伴，其課程內容與教學資質已獲美國13個州教育部門官方認可，涵蓋德州、佛州等多州；在相關州份，符合條件的家庭還可按當地政策把教育資金用於選購 Cosmo 課程與服務。公司同時強調，上述安排屬美國本土政策，並不適用於中國香港。

Cosmo 過去主要服務北美市場，近年啟動全球化，進入香港不足半年已錄得穩定增長。用戶方面，家長 Hilarie Cheung 表示，最初在 Facebook 看到介紹後，為就讀初中的兒子安排試讀：「美國老師會把寫作拆成論證框架，帶着他用『觀點—論據—例證』去搭段落；AI於上課期間即時提示弱項，教師可即場調整講解重點，作出有針對的補充。三個月後，他更敢表達、過渡語更準、段落更穩。」其就讀小四的女兒其後亦加入學習。

為服務亞洲用戶，Cosmo 已於近期在中國內地及新加坡設立服務中心；猿輔導聯合創始人帥科加盟並出任亞太區負責人。Cosmo 指，猿輔導作為中國在線教育的開創者之一，曾是全球估值最高的K12教育科技公司，其方法論與運營積累為 Cosmo 進入亞洲提供支撐。

帥科表示：「我們希望把北美成熟的在職教師資源與 AI 教學能力，以具競爭力的成本帶到亞洲。Cosmo 的教研體系並非事後本地化，而是自底層即對齊 CCSS，並可與英國 GCSE／A-Level 架構無縫對接；兩大體系在學術英語與寫作評核上具有共通性，而以 CCSS 為基準的能力訓練在論證、結構與文本分析方面更具可比性與可遷移性，有利學生在不同體系間對比與銜接。」

業界觀察認為，中國香港教育與培訓供給充足，但高階學術英語與論證寫作資源仍相對稀缺；本地市場亦欠缺具美國本土教學背景與體系訓練的在職教師，尤以具多年一線經驗者更見難求；北美在職教師＋AI實時干預的組合，或在質量與性價比之間提供新平衡，並為跨體系升學提供可比的能力標準。公司續指，將與學校、社區及家長合作，強化家長端學情解讀與升學諮詢，支援本地學生面向HKDSE 場景的長線準備，同時兼顧GCSE／A-Level的課程與評核要求。

另悉，該公司旗下除Cosmo外，將於今年底正式發表 AI 原生學習產品「Gakku.AI」，聚焦英文寫作與數學能力提升，主打即時分析與生成式教學輔助，為本港學生帶來新一代英數學習體驗。

公司背景

Cosmo是源自美國的人工智能驅動的教育平台，為 K-12 學生提供個性化一對一數學與英語語言藝術（ELA）在線課程。公司由兩位普林斯頓大學校友在矽谷創立，上線兩年已為超過 150,000 個美國家庭提供定制化方案，整合課後練習、評估與持續調整，區隔於傳統補習。平台聯接全美 1,000+ 名高評價在職教師，教師以 AI Copilot 系統輔助教學。

