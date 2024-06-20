CoTrade攜手黃金市場專業PAMM精英交易員，重新定義外匯交易

20 6月, 2024, 18:06 CST
香港2024年6月20日 /美通社/ -- 作為重塑外匯交易格局的戰略舉措，CoTrade今天宣布將轉型為首屈一指的百分百分配管理模式（PAMM）交易員組織，每位交易員均專注於外匯市場的各個環節，並高度重視黃金交易。這種集合方式旨在為投資者提供前所未有的多樣化交易策略和專家管理服務。
CoTrade是PAMM帳戶管理領域的佼佼者，如今已集結了全球經驗豐富的交易員的集體專長。這種協同優勢使得CoTrade能夠提供各種交易風格——從激進的增長策略到注重財富保值的穩健方法。
CoTrade首席執行官Benjamin Lee表示：「我們的集合投資策略轉變不僅是一項變革，更是我們追求外匯交易民主化所邁出的重要一步。通過在一個PAMM帳戶中匯集頂尖人才，我們為客戶提供了與行業精英一起投資的機會，確保了投資策略和風險管理的多樣性。」
CoTrade的主要服務包括：
專業化黃金交易：CoTrade深知黃金穩定的高回報特性，因此提供行業專業知識，吸引重視貴金屬安全投資的黄金投资者。
專家管理：我們的PAMM帳戶由在外匯交易方面擁有豐富經驗和良好記錄的專業人士管理。
增強安全性和合規性：CoTrade承諾遵守最高安全標準和國際法規，確保所有投資都得到最誠信和透明的管理。
Benjamin Lee補充道：「這不僅僅是對黃金的投資，更是讓投資者心安的承諾。我們負責處理外匯交易的各種複雜性，客戶則能夠享受黃金持久價值帶來的好處。」
關於CoTrade：CoTrade是一個由PAMM交易員組成的協作團隊，致力於在外匯市場上為投資者提供量身定制的安全投資機會。通過整合不同交易領域專業人士的技能，CoTrade提供戰略投資解決方案，以滿足投資者的多樣化需求，並始終以高標準追求卓越和創新。
欲了解更多信息或開始在CoTrade進行投資，請訪問https://cotrade.finance/
SOURCE CoTrade
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