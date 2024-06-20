CoTrade攜手黃金市場專業PAMM精英交易員，重新定義外匯交易

CoTrade首席執行官Benjamin Lee表示：「我們的集合投資策略轉變不僅是一項變革，更是我們追求外匯交易民主化所邁出的重要一步。通過在一個PAMM帳戶中匯集頂尖人才，我們為客戶提供了與行業精英一起投資的機會，確保了投資策略和風險管理的多樣性。」

CoTrade的主要服務包括：

專業化黃金交易：CoTrade深知黃金穩定的高回報特性，因此提供行業專業知識，吸引重視貴金屬安全投資的黄金投资者。

專家管理：我們的PAMM帳戶由在外匯交易方面擁有豐富經驗和良好記錄的專業人士管理。

增強安全性和合規性：CoTrade承諾遵守最高安全標準和國際法規，確保所有投資都得到最誠信和透明的管理。

Benjamin Lee補充道：「這不僅僅是對黃金的投資，更是讓投資者心安的承諾。我們負責處理外匯交易的各種複雜性，客戶則能夠享受黃金持久價值帶來的好處。」

關於CoTrade：CoTrade是一個由PAMM交易員組成的協作團隊，致力於在外匯市場上為投資者提供量身定制的安全投資機會。通過整合不同交易領域專業人士的技能，CoTrade提供戰略投資解決方案，以滿足投資者的多樣化需求，並始終以高標準追求卓越和創新。

欲了解更多信息或開始在CoTrade進行投資，請訪問https://cotrade.finance/

SOURCE CoTrade