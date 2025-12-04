CreAsia Studio 為 VISION+ 打造的《My Chef In Crime》揭曉主演陣容；於印尼正式開拍

由 Roy Sungkono 與 Sintya Marisca 主演的 8 集犯罪劇集，現正為 VISION+ 平台進行製作中

印度尼西亞雅加達2025年12月5日 /美通社/ -- 由 Deepak Dhar 與 Banijay Entertainment 共同創立的 CreAsia Studio 宣佈，其即將推出的犯罪劇集《 My Chef in Crime Indonesia》已於 2025 年 11 月 26 日在雅加達正式開拍，並揭曉主要演員陣容。由 VISION+ 委託製作的這部 8 集 × 40 分鐘的系列劇，標誌著此工作室在東南亞地區打造創新且具在地靈感的劇本節目陣容過程中，邁出重要里程碑。本劇由男主角 Roy Sungkono 與女主角 Sintya Marisca 領銜主演，兩人不只展現出獨特魅力與深刻演技，更為印尼串流影視界帶來嶄新的銀幕組合。

Banijay Asia 和 Endemol Shine India 創辦人兼行政總裁 Deepak Dhar 補充道：「本劇集體現了我們期望 CreAsia 所倡導的創意實驗精神。將美食與喜劇元素融入犯罪題材，是對傳統模式的大膽突破。憑藉才華洋溢的演員陣容、充滿熱情的創作團隊，以及VISION+的鼎力支持，我們相信《My Chef in Crime》將為本地區的原創內容樹立典範。」