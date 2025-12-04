CreAsia Studio 為 VISION+ 打造的《My Chef In Crime》揭曉主演陣容；於印尼正式開拍

新聞提供者CreAsia Studio
05 12月, 2025, 03:18 CST
由 Roy Sungkono 與 Sintya Marisca 主演的 8 集犯罪劇集，現正為 VISION+ 平台進行製作中
印度尼西亞雅加達2025年12月5日 /美通社/ -- 由 Deepak Dhar 與 Banijay Entertainment 共同創立的 CreAsia Studio 宣佈，其即將推出的犯罪劇集《 My Chef in Crime Indonesia》已於 2025 年 11 月 26 日在雅加達正式開拍，並揭曉主要演員陣容。由 VISION+ 委託製作的這部 8 集 × 40 分鐘的系列劇，標誌著此工作室在東南亞地區打造創新且具在地靈感的劇本節目陣容過程中，邁出重要里程碑。本劇由男主角 Roy Sungkono 與女主角 Sintya Marisca 領銜主演，兩人不只展現出獨特魅力與深刻演技，更為印尼串流影視界帶來嶄新的銀幕組合。
Banijay Asia 和 Endemol Shine India 創辦人兼行政總裁 Deepak Dhar 補充道：「本劇集體現了我們期望 CreAsia 所倡導的創意實驗精神。將美食與喜劇元素融入犯罪題材，是對傳統模式的大膽突破。憑藉才華洋溢的演員陣容、充滿熱情的創作團隊，以及VISION+的鼎力支持，我們相信《My Chef in Crime》將為本地區的原創內容樹立典範。」
CreAsia Studio 東南亞副主席兼業務總監 Jessica Kam-Engle 表示：「我們興奮地打造出這部以美食案件為主題、輕鬆易懂的犯罪系列劇集，融合東南亞兩大標誌性題材。《My Chef in Crime》體現了我們開發原創節目的雄心——這些節目植根於當地文化，卻能引發全球共鳴。」
導演 Sondang Pratama 分享了他對此系列的創作願景：「作為導演，我對《My Chef in Crime》的願景源於兩個似乎很遠不同的世界之間 —— 食物和法醫科學之間的引人入勝。我們越是深入探索食物和法醫科學，就越發體會到兩者是多麼自然地互相連結。烹飪與法醫調查一樣，根源於科學精確性。這份相似性啟發我們打造出一部犯罪系列劇，不只娛樂性十足，更兼具情感層次與視覺特色。」
目前正在製作中的《My Chef in Crime》 ，本劇講述一名法醫調查員轉行成為廚師後，竟成為其烹飪競爭對手謀殺案的首要嫌疑犯。將法醫科學與美食世界相融合，《My Chef in Crime Indonesia》為觀眾呈現嶄新的敘事視角——當烹飪藝術與刑事偵查相遇。My Chef in Crime 於 2026 年在 VISION+ 上獨家首映。
SOURCE CreAsia Studio
