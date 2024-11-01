活動預告｜期待您參與CREATE Symposium，共同見證具身智能引領醫療新航向！

香港2024年11月1日 /美通社/ --

隨着人工智能浪潮席捲全球

科技與健康成為新時代的重要議題

醫療行業正被科技力量重塑

一場前所未有的變革已悄然來臨

前沿科技如何突破傳統模式，引領醫療進步？

11月22日至23日，第二屆香港具身智能醫療科技論壇（Hong Kong Clinical-driven Robotics and Embodied AI TEchnology Symposium，簡稱CREATE Symposium）將為您揭曉答案！這場為期兩天的盛會由中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心（CAIR）主辦，京港人才交流中心、香港高才通人才服務協會及香港資訊科技聯會共同支持，聚焦醫療科技領域的核心成果與前沿動態。

CREATE Symposium將匯聚全球頂尖學者與專家，跨界融合學術、產業與臨床醫學，探討醫療科技的最新突破與未來趨勢，研究人工智能與機器人在醫療領域的創新應用。本屆論壇的演講主題涵蓋人工智能影像技術、多模態大模型和具身智能機器人，進一步挖掘人工智能與機器人技術在醫療創新中的巨大潛力，探索醫療科技的新紀元。這是一場不容錯過的盛會，期待與您共同見證醫療科技的嶄新篇章！

活動時間：2024年11月22日至23日（星期五至六）

活動地點：香港科學園高錕會議中心（香港科學園10W大樓1樓）

精彩亮點一覽

01國際專家智慧集結，引領醫療科技前沿探索

來自國內外的醫療、科技與行業領域傑出專家齊聚一堂，深入交流人工智能與機器人技術如何重塑醫療行業，共同挖掘其在醫療領域的革命性潛力。

02 臨床醫生深度參與，共探醫療科技實踐創新

特邀一線臨床醫生分享人工智能和醫療機器人在醫療實踐中的創新應用，探索如何用科技賦能醫護人員。

03 理論與實踐深度融合，共繪未來醫療科技藍圖

連續兩日安排20場重磅演講，議題涉及具身智能醫療設備、機器人輔助手術、專科醫療方案等領域，結合案例分析和技術展示，將理論與實踐緊密結合。通過跨學科交流，激發創新思維，推動醫療科技進步。

04 發佈CARES Copilot 2.0，開啟智能醫療新篇章

CARES Copilot具身智能手術AI大模型迎來2.0版本，為醫療人員提供更高效精準的臨床決策支持，標誌着具身智能技術在智慧醫療領域的重大飛躍。敬請期待活動現場更多精彩分享！

大咖風采搶先看

Sebastien Ourselin 英國皇家工程院院士、皇家醫學科學院院士，倫敦國王學院生物醫學工程及影像科學學院院長、教授

羅傑波 歐洲科學院院士、美國國家發明家科學院院士，羅切斯特大學計算機科學Albert Arendt Hopeman教授

Nassir Navab 慕尼黑工業大學教授、計算機輔助醫療程序實驗室主任

沈定剛 上海科技大學生物醫學工程學院創始院長、教授，上海聯影智能醫療科技有限公司聯席CEO

周少華 中國科學技術大學生物醫學工程學院執行院長、教授，醫學影像智能與機器人研究中心主任

劉 峰 昆士蘭大學電氣工程與計算機科學學院教授

陳達明 香港中文大學外科學系名譽臨床副教授、外科學系神經外科組主任

劉宏斌 中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心主任、教授

席位有限，報名從速

報名鏈接：

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VGl0t-WC2Eedx2CAtCtxbNIADG0rg0pMj2Vnk8JvdxVURTcxNEhDOE5QOVpHWFFWUVRaSzhRVExCUCQlQCN0PWcu&route=shorturl

論壇官網(含議程)：

https://www.cair-cas.org.hk/article/378

主辦機構介紹

中國科學院香港創新研究院是中央批准的內地在港設立的首個國家級科研機構，也是中國科學院直屬科研機構。人工智能與機器人創新中心（CAIR）是其下設兩家中心之一。CAIR圍繞多模態AI手術大模型、具身智能醫療機器人、人工智能基礎理論等方面開展研究工作；其目標是打造香港人工智能品牌，建設人工智能與機器人在醫療科技與生命健康等創新應用的國際創科高地。

我們期待與您共赴這一醫療科技盛會，尤其歡迎從事人工智能與機器人研究、醫療健康行業的專家學者們，讓我們共同探索醫療領域的未來，攜手推動科技的進步！

SOURCE 中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心