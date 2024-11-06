Crown Aesthetics向Cavendish Clinics提供屢獲殊榮的SkinPen®精準微針裝置，協助其升級微針療程設備

英國倫敦2024年11月7日 /美通社/ -- 隸屬於Crown Laboratories並領先於皮膚科及美學業界的創新企業Crown Aesthetics欣然宣佈，英國頂尖美學診所集團之一Cavendish Clinics已將其微針設備升級為屢獲殊榮的SkinPen® Precision。此舉顯著提升了Cavendish Clinics所能提供的治療選項，確保顧客能夠享受到業界領先的皮膚重塑技術。SkinPen Precision微針系統（SkinPen Precision Microneedling System）是一款專為22歲以上成人治療面部痤瘡疤痕而設的醫療設備，亦有助於改善細紋、皺紋、妊娠紋、手術疤痕、毛孔粗大及色素沉著*等美容外觀問題。

Cavendish Clinic於英國擁有九間分店，是領先的美學治療供應商，提供一系列旨在提升自然美感的服務。該診所以專注於病人護理及運用尖端技術而聞名，並因此獲得了作為先進皮膚治療目的地之信譽。此外，Cavendish Clinic一貫致力於保持在美學行業的領先地位，升級至SkinPen Precision系統標誌著診所邁向一個重要的步驟，確保其病人能夠接受最先進的皮膚重建技術。SkinPen Precision已經證明能夠改善皮膚外觀，讓Cavendish Clinic的病人如今能夠體驗到經過證實的、以結果為導向的治療效果。Cavendish Clinic現已在部分John Lewis商店提供SkinPen Precision服務。

「我們非常高興能夠支持Cavendish Clinics，將SkinPen Precision的先進功能帶給其尊貴的客戶群，」Crown Aesthetics國際副總裁Andy Moulton表示。「這項服務與我們提供高品質、創新皮膚重建解決方案的使命相契合。」

Cavendish Clinics創辦人兼領先整形外科醫生Dr. Matt James則表示：「Cavendish Clinics不斷追求提升我們所提供的護理標準。與Crown Aesthetics合作，將SkinPen Precision整合進我們的診所服務，讓我們能夠繼續履行提供臨床證實有效的頂尖治療的承諾。這項設備對於希望進行安全、有效的皮膚治療並減少恢復時間的病人來說，無疑是一個遊戲改變者。」

此合作關係凸顯了Crown Aesthetics擴展在英國市場的承諾，同時也強調了Cavendish Clinics致力於在美學行業保持領先地位。透過SkinPen Precision，Crown Aesthetics與Cavendish Clinics將攜手提升微針治療的標準，並為客戶提供最先進的護膚解決方案，對英國市場產生深遠的影響。

*SkinPen Precision的適應症和治療區域可能會根據各地區規定有所不同。詳情請瀏覽www.skinpeninternational.com。

Crown Aesthetics簡介

Crown Aesthetics是頂尖醫學美容公司，致力於幫助世界各地具領導地位的醫學美容機構發展業務。我們透過顯著的再生和修復效果，為顧客帶來卓越且持久的肌膚改善。我們的微創革新產品包括：第一款獲得美國FDA認證的微針設備SkinPen®；同樣獲得FDA認證的MicroPen EVO™；創新且皮膚菌群品牌BIOJUVE®；高濃度血小板血漿（PRP）系統ProGen Eclipse PRP®；以及頭髮健康系統VOTESSE®，它們作為「入門」產品，成功吸引了感到十分滿意的新患者進入醫學美容機構。Crown Aesthetics的總部設於美國德克薩斯州達拉斯，其確立了有效、安全和創新方面的行業標準。因此，客戶在業務中能一直提供最佳的美容護理。如需更多資訊，請瀏覽www.crownaesthetics.com。

Crown Laboratories, Inc.簡介

Crown是一間私營的全方位國際護膚品公司，致力研發及提供多元化的醫美、頂級和醫用護膚品系列，旨在改善消費者整個護膚歷程的生活質素。作為專注於皮膚科學的創新公司，Crown堅持追求卓越療效和加強患者的效果，因此該公司能成為皮膚科學和美容行業的領袖。Crown已連續十一年被《Inc.》雜誌列為5000家增長速度最快的私人持有公司之一，並成功將其分銷網絡擴展到超過60個國家/地區。如需更多資訊，請瀏覽www.crownlaboratories.com。

SOURCE Crown Laboratories, Inc.