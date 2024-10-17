Crystal Intelligence與台灣虛擬資產反洗錢協會（TVA3）合作在台灣提供加密貨幣合規培訓

台北2024年10月17日 /美通社/ -- 區塊鏈分析和調查解決方案領域的龍頭企業Crystal Intelligence將於10月26日在台灣台北與台灣虛擬資產反洗錢協會（TVA3）合作舉行面對面的加密貨幣合規與調查培訓課程。

這項專為執法機構、調查員、合規專業人員及法律專家設計的培訓計劃，旨在加強台灣防禦與加密貨幣相關、日益增長的罪案（包括詐騙、騙局和清洗黑錢）。隨著這些威脅越來越普遍，當地當局對於掌握必要的知識和工具以便有效追蹤和調查區塊鏈交易的需求日益增加。

彌補加密貨幣調查中的知識差距

儘管台灣刑事警察局（CIB）、法務部調查局（MJIB）等主要機構已經努力應對，當地執法機構通常仍缺乏有效處理加密貨幣犯罪所需的專業訓練。台灣虛擬資產反洗錢協會（TVA3）秘書長陳采履（Charlie Chen）表示：「當地執法機構與國際組織之間對加強培訓和更好合作的需求相當迫切。」「Crystal Intelligence的合規和交易監控工具對於彌補這些差距至關重要。」

透過提供這項綜合培訓，Crystal Intelligence和台灣虛擬資產反洗錢協會（TVA3）旨在賦能當地執法官員，讓他們掌握實用技能，以追蹤嫌疑人並追回被盜資產，從而改變台灣區塊鏈犯罪的調查方式。

該培訓將以針對台灣特定情境的實際案例研究為特色，為參與者提供可操作的見解和有效的策略。

日期： 2024年10月26日

登記註冊：https://crystalintelligence.com/crypto-investigations-compliance-training/#taiwan

關於Crystal Intelligence

Crystal是一家領先的區塊鏈智能公司，為金融機構、執法部門和監管機構提供實時區塊鏈分析、調查及合規解決方案。我們的解決方案幫助金融機構高效遵守全球反清洗黑錢規定。調查人員和政府機構利用Crystal的尖端技術和獨特的實時情報來解決加密貨幣調查。我們提供免費的區塊鏈瀏覽器、軟件即服務（SaaS）或應用程式接口（API）。

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SOURCE Crystal Intelligence