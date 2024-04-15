【C.S】全台最大牛樟專賣連鎖集團成功開展全球最大中草藥市場

【牛樟芝產業首次受國家層級高規格重視】

本次論壇大會主席由【解放軍總醫院原副院長蘇元福將軍】擔任，並由【大會學術委員會主席、北京中醫藥大學東方醫院副院長張濤靜教授】，及【中外傳統醫藥交流合作中心主任張海峰研究員】共同主持。會上以「價值創造：生物科技拯救珍稀瀕危藥材資源升級產業鏈」為主軸，探討台灣獨有的藥用真菌王者-牛樟芝的擴大復育應用，共同開拓牛樟芝產業大中華區市場。

【學術界牛樟芝科研成果展現】

【C.S集團】技術長劉彥泓在會上以《牛樟起源與發展、專利技術與明星成分》為主題進行專題演講，接續由兩岸頂尖的農業科學院、特有生物研究保育中心、中醫藥科技、中醫科學院、創新創業促進等學術機構專家學者，分別以《建立標準體系助力牛樟芝產業綠色發展》《牛樟芝產業升級與品系改進之應用》《牛樟芝藥理應用及前景》《中華珍稀瀕危藥材與慢性疾病防治》《牛樟芝功效及在中醫診療實踐中的應用》《牛樟芝產業助推青年高品質就業創業》為題做了精彩演講。

【產業界攜手拓展牛樟芝大中華區市場】

會議上由中國國際生物醫藥產業協會創始副會長為【C.S集團】技術長劉彥泓等7位海內外生物製藥及醫療健康專家頒發聘書，與港澳台地區的10個合作夥伴簽訂戰略合作協議，並將由【寶泉農業生技】為牛樟芝原料獨家供應商；於會上明確規劃推動「金融資源促進牛樟芝產業科技創新和綠色發展」及「打造牛樟芝產業供應鏈」。

牛樟芝原料將委由：

北京中醫藥大學進行藥食同源檢測執行。 在中國衛健委等相關單位協助下，會先以藥膳型態的方式面向市場。 協助中國衛健委旗下針對全中國三千位退休老幹部的健康管理干預計劃，並展開癌症與心腦血管發病率的追蹤工作。 與北京同仁堂、中國國藥集團等國家級通路深度合作，加快建構牛樟芝產業化體系，推升壯大牛樟芝在大中華區的市場份額。

【C.S集團掌握大中華區牛樟芝話語權】

寶泉農業生技，已於廣東順德建立中國首家牛樟芝培育量產示範基地。此次於北京舉辦牛樟芝論壇，為產業史上最高層級深度合作，並向市場宣告【C.S集團】在大中華區擁有牛樟芝產業話語權，營收將逐年顯著增加，反應在未來股價表現上，也預示了集團的資本估值將大幅提升，成為市場上藥用真菌賽道的國際級獨角獸企業，接下來12〜18個月內，將申請轉板至美國那斯達克，前景可期。

SOURCE 【C.S集團】