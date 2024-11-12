【C.S】目標三年內成為大中華區牛樟芝原料最大供應商及最大連鎖通路商

【C.S集團】總裁Dalan Huang表示，目前已在中國廣州與大中華區總代理-寶泉農業生物科技合作，建立中國首家牛樟芝量產培育示範基地，正式進軍中國牛樟芝市場。從2023年開始，打造出全台灣最大牛樟連鎖專賣店，陸續在台北迪化街、台北東區商圈、高雄三鳳中街等熱點設立直營連鎖品牌-天草.噶薩爾KASAER牛樟專賣門店。店內除了販售牛樟芝保健品之外，我們還將產品線延伸，推出市場唯一的牛樟芝黑巧克力、沉香菌結合牛樟樹製成的-牛樟沉香，近期更與2023年台北國際牛肉麵節金牌牛肉麵冠軍師傅合作推出-牛樟芝牛肉麵，今年更以牛樟芝牛肉麵參賽，一舉獲得本屆冠軍殊榮。【C.S集團】將持續提升顧客消費黏著度與品牌曝光，增加更多品牌行銷創意！

我們也於2024年7月9日正式與香港知名百貨集團-裕華國產百貨有限公司（Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited，簡稱裕華國貨）達成戰略合作，牛樟芝一系列商品會導入裕華國貨香港及新加坡百貨通路上架販售，將牛樟芝介紹給更多國家的朋友。2024年下半年，正式進駐台灣百貨櫃位，陸續在台北SOGO百貨天母店、遠企購物中心設櫃，台中旗艦店也將展店，預計年底前會在全台灣六都繼續拓點，開設超過十家直營店。在接下來12〜18個月內，【C.S集團】會將牛樟芝原料供應及連鎖通路營業額陸續認列，集團營收將迎來倍數成長期，為股東創造更大獲利，並有助於未來股價推升。

【C.S集團】總裁Dalan Huang表示，任何一間企業崛起的過程，勢必會面臨許多挑戰，關鍵在如何克服挑戰前進，當一間企業的技術能夠解決市場問題，就會有業績，業績增長自然能合理反應在股價上，而現在正是成果展現的重要時刻，完成牛樟芝產業端的技術升級與產量突破，接續走向資本端提升商業化布局量能，自然能朝市場穩健擴張的方向前進。

SOURCE 【C.S集團】