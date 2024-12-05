【C.S】集團以開創性的牛樟芝新藥瞄準全球寵物藥物市場

【C.S集團】研發中心技術長Vincent Liu說明，集團是市場上少數能夠從牛樟芝品種技術、培育技術、萃取純化、量產製程、銷售通路等上下游垂直整合的生技新創企業，規劃將進一步萃取其中活性成份，製成植物新藥(Botanical and Plant Derived Drugs)。市調機構Market Research Engine報告指出，2028年全球植物藥市場預估將達到474億美元，年複合成長率為6%。牛樟芝最指標性的固醇類(sterol)化合物-樟芝酸A(Antcin A)，是許多活性化合物的最初始分化源頭，在野生牛樟芝中含量極少，萃取極為不易；而【C.S集團】以強勢菌株交配、專利培育載體，將牛樟育種技術做到純熟到位，並已具備將樟芝酸A萃取純化、提升量產的能力。

進軍全球寵物類固醇用藥市場

台灣牛樟芝權威黃嘉新博士說明，樟芝酸A的效果很早就被業界認可，但萃取過程需要大量牛樟芝原料，成本高昂，極少業者能克服，造成市場需求遠大於供給。若短期內想將樟芝酸A商業化應用，非常適合優先導入寵物類固醇外用製劑市場。

協助【C.S集團】赴美上市顧問Chiao Li, Ph.D., FCPA表示，全球寵物商機，目前以北美市場為大宗，美國寵物用品協會(American Pet Products Association)公布2017-2018調查結果顯示，美國飼養寵物的家庭高達8,460萬戶，其中貓大約有9,420萬隻、狗約有8,970萬隻，預估2024年寵物產業會達到1500億美元。近年亞洲地區也成為飼養寵物的新興市場，極具未來成長動能。在歐美地區，飼養寵物的風氣相當成熟，寵物週邊支出包含寵物醫療、寵物藥品、寵物食品用品、寵物保險等。隨著人們對寵物的喜愛程度上升，以及全球老齡化、少子化，飼養寵物的人口預估會持續增長，進而推動對寵物藥品的需求。飼主對於寵物健康的重視程度提高，促使他們更願意投資於寵物的醫療和保健。

醫藥化學類股注入寵物新藥概念

【C.S集團】總裁Dalan Huang引用市調機構Research Nester報告指出，2024年全球寵物用藥市場預估達到225.8億美元，預期2024-2036年，年複合成長率超過9.7%，2036年將超過698億美元。一般寵物用藥常見有抗寄生蟲、抗生素、消炎劑、類固醇，而類固醇是很常見的治療手段，但因使用所產生的副作用而被汙名化。牛樟芝的抗發炎效果，一部分能歸因於樟芝酸A的藥理作用，若有一款新類固醇藥物效用不變，能降低寵物原有類固醇使用量，又能減少副作用，相信很多獸醫師與飼主會更樂於接受。

台灣動物用藥市場規模約600億元新台幣，其中經濟動物為120億、寵物為480億，寵物用藥及保健品市場佔比相當可觀。台經院(TIER)也預估，台灣於2025年寵物數量將達到400萬隻。隨著飼養寵物人口增加，預計未來將保持穩定的增長趨勢。

美國資本市場近年也出現寵物概念ETF，涵蓋大部分寵物概念股，目前寵物壽命約有10-15年之久，換言之整個寵物產業就有一筆長達10-15年的固定收入，且不易受景氣變化影響。【C.S集團】在美股類別為醫藥化學植物類股，以獨家創新培育技術，復育台灣獨有的藥用真菌-牛樟芝，於台灣、中國建立規模化、標準化的量產基地，2023~2024年台灣市場年均複合增長率(CAGR)為41%。以大中華區中草藥保健市場及醫藥市場為基礎，跨入全球寵物類固醇用藥市場，將為集團營收注入更多成長動能，前景可期。

SOURCE 【C.S集團】