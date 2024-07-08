【C.S】全台最大牛樟專賣連鎖集團 在美國上市宣布成功取得DTC資格進行電子交易結算 營收將迎來倍數成長黃金期

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【C.S集團】

09 7月, 2024, 06:30 CST

台北2024年7月9日 /美通社/ -- Cordyceps Sunshine【C.S集團】，是台灣珍貴真菌領域的專家。自2020年便陸續取得台灣最具代表性的藥用真菌-牛樟芝(Taiwanofungus camphoratus)的多項專利培育技術，並於台灣宜蘭以及中國廣東建立牛樟芝培育中心成功量產。

我們很高興地宣布，公司已獲得存管信託公司（DTC）對其在OTC市場股票的DTC資格，其普通股現在可以通過存託信託公司("DTC")在美國進行電子結算和結算。

(上)台北東區門市 (左下)台北迪化街門市 (右下)東區門市內景
(上)台北東區門市 (左下)台北迪化街門市 (右下)東區門市內景

DTC是美國存託清算公司的子公司，該公司管理上市公司的電子清算和結算。有資格通過DTC進行電子清算和結算的證券被視為符合DTC資格。這種電子結算證券的方法加快了收到股票和現金的速度，從而加快了投資者和經紀人的結算過程，使股票能夠通過遵守經紀公司的要求在更廣泛的選擇中進行交易。

C.S集團定義牛樟芝產業

台灣獨有的藥用真菌-牛樟芝，食用功效超越靈芝及冬蟲夏草。但牛樟芝只生長在台灣森林特有樹種-牛樟樹(Cinnamomum kanehirae Hayata)的倒木上，因此遭大量砍伐用於培育牛樟芝，造成樹種生存危機。

【C.S集團】集合產業資源，耗費上億成本，選定陶瓷材料模擬牛樟樹的結構密度，注入牛樟芝強勢菌種與營養液，培育出的牛樟芝「外型、有效成份」皆達到與野生牛樟芝一致，徹底克服困擾業界多年，缺乏牛樟樹的核心問題。

【打造全台灣最大牛樟芝連鎖店】

【C.S集團】是第一家打造全台灣最大牛樟芝連鎖店的大型集團。於2023年開始在台灣台北迪化街、台北東區商圈、高雄三鳳中街等人潮熱區設立直營連鎖品牌-天草.噶薩爾 牛樟專賣店，提供多樣化的牛樟芝保健品、牛樟芝特色美食，並於台北多處熱點放置戶外廣告，提升品牌印象。【C.S集團】成功展店的關鍵，在於掌握牛樟芝子實體的培育量產技術，成本得到有效控制。

正式進軍全球最大中草藥市場】

【C.S集團】牛樟芝培育技術，陸續取得台灣、中國、日本《牛樟芝培育方法及培養多孔載體》專利證明，美國也在申請中。中國政府也於2022年發佈的《牛樟芝生產技術規範團體標準》中唯一指明我們的牛樟芝培育技術成為行業標準。【C.S集團】目前與大中華區總代理【寶泉農業生技】合作，成功在中國廣州建立首家牛樟芝培育量產中心，正式進軍全球最大中草藥市場。

C.S集團營收 將迎來倍數成長黃金期】

【C.S集團】是美股首家牛樟芝資產為主體的企業，順利通過美國DTC審核。2023年已產生穩健營收，2024年開始大中華區牛樟芝產業佈局，整體綜效將陸續顯現，集團營收將迎來倍數成長黃金期，有助於未來股價推升。【C.S集團】已完全受美國證券法規監管規範，選擇進入美國資本市場，對於【C.S集團】更能提升品牌知名度與行業競爭力，實現產業結合資本的放大價值，為全球人類帶來更美好生活。

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