基石藥業核心產品CS5001（ROR1 ADC）的首次人體研究數據摘要在ASCO官網公布

CS5001是目前已知首個在實體瘤和淋巴瘤中均觀察到臨床療效的ROR1抗體偶聯藥物（ADC），其臨床開發進展位於全球前二。

首次人體研究數據顯示，CS5001在不同劑量水平、對於多線經治的晚期實體瘤和淋巴瘤均能表現出良好的耐受性和令人鼓舞的抗腫瘤活性。

CS5001全球多中心I期試驗的劑量遞增目前仍在美國、澳大利亞和中國同步進行；近期將啟動在多瘤種中的劑量擴展研究；預計2024年內將啟動註冊臨床研究。

基石藥業將在ASCO會議中展示更多最新的臨床數據。

中國蘇州2024年5月24日 /美通社/ -- 基石藥業（香港聯交所代碼：2616），一家專註於抗腫瘤藥物研發的創新驅動型生物醫藥企業，今日宣布，公司研發管線2.0的重磅產品CS5001（ROR1 ADC）治療晚期實體瘤和淋巴瘤患者的1a/1b期、全球多中心、首次人體研究的數據摘要已在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會官網發布。更多最新臨床數據將在ASCO年會期間以壁報形式公布。

題目：新型ROR1抗體偶聯藥物CS5001治療晚期實體瘤和淋巴瘤患者的1a/1b期、全球多中心、首次人體研究

壁報展示時間： 2024年6月1日，上午9:00-12:00（美國中部夏令時）

摘要發表編號：3023

CS5001是一種新型ROR1導向的ADC，具有吡咯並苯二氮卓（PBD）前藥的獨特設計。該研究旨在評估CS5001在晚期實體瘤和B細胞淋巴瘤患者中的安全性、藥代動力學（PK）特征和抗腫瘤活性。截至摘要數據截止日，已完成1a期前八個劑量水平（7至125 μg/kg）的劑量限製性毒性（DLT）的評估；未觀察到DLT，且未達到最大耐受劑量（MTD）。CS5001耐受性和安全性良好，PK特征符合預期，且已在多種實體瘤和血液腫瘤中顯示出初步抗腫瘤活性，包括彌漫大B淋巴瘤，霍奇金淋巴瘤，非小細胞肺癌，胰腺癌等。

隨著該研究的持續推進，在即將公布的ASCO海報中將首次披露更多CS5001的最新有效性和安全性數據：

截至海報數據截止日，已遞增至第9劑量水平（156 μg/kg）；仍未觀察到DLT，且未達MTD。

已觀察到的藥物相關不良事件大多為1級或2級（評價標準NCI-CTCAE v5.0），表明CS5001針對多線經治的晚期實體瘤和淋巴瘤均能表現出良好的耐受性和安全性。

藥代動力學數據表明CS5001的暴露量與劑量成正比，且ADC和總抗體的暴露量相似，表明CS5001 ADC在血液循環中具有出色的穩定性。

已在多種實體瘤（評價標準RECIST v1.1）和血液腫瘤（評價標準Lugano 2014）中觀察到CS5001令人鼓舞的抗腫瘤活性：

- 霍奇金淋巴瘤：從第5劑量水平（50 μg/kg）起觀察到客觀緩解；9例可評估的患者中有1例達到完全緩解（CR）以及4例達到部分緩解（PR），客觀緩解率（ORR）為55.6%。

- 彌漫大B細胞淋巴瘤（DLBCL）：從第7劑量水平（100 μg/kg）起觀察到客觀緩解；6例可評估的患者中有1例達到CR以及2例達到PR，ORR為50.0%。

- 在實體瘤中，從第7劑量水平（100 μg/kg）起也開始觀察到多例PR和疾病穩定（SD）伴腫瘤負荷減小，包括非小細胞肺癌（NSCLC；1例PR及3例SD），胰腺癌（1例PR），三陰性乳腺癌（TNBC；1例SD），卵巢癌（1例SD）；基於以上療效趨勢，隨著劑量的增加，在實體瘤患者中有望觀察到更好的療效。

目前，該研究1a期劑量遞增仍在進行中；同步將在特定較高劑量組入組更多患者、累積更多數據，用以初步確定II期推薦劑量（RP2D）和評估ROR1表達與療效之間的關系。更新的研究數據將會在近期投資者會議和學術會議（如ESMO, ASH等）中及時公布。同時我們也將於近期啟動涵蓋多瘤種的1b期劑量擴展研究進行劑量優化；預期將在2024年年底前啟動註冊性臨床研究。

關於CS5001 （ROR1 ADC）

CS5001是一款以受體酪氨酸激酶樣孤兒受體1（receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1, ROR1）為靶點的抗體偶聯藥物（ADC）。CS5001具有獨特的設計，使用腫瘤特異激活的吡咯並苯二氮卓（pyrrolobenzodiazepine, PBD）前毒素載荷（Payload）和連接子(linker)。CS5001只在到達腫瘤後，被腫瘤細胞內吞後，在溶酶體中其連接子被在腫瘤細胞中高表達的特異性酶切割釋放PBD前毒素，繼而PBD前毒素在腫瘤細胞內被激活，從而殺死腫瘤細胞。這種連接子加前毒素的「雙控」機製有效地減少與傳統PBD載荷有關的毒性問題，而獲得更大的安全窗口。CS5001已在幾種臨床前癌癥模型中證明具有完全的腫瘤抑製作用，並展示出良好的血清半衰期及藥代動力學特征。這些都表明CS5001在多種實體瘤和血液瘤中擁有巨大的臨床開發潛力和廣泛的應用前景。此外，CS5001利用定向偶聯技術獲得精準的藥物抗體比率（DAR），便於實現均質生產及大規模生產。

2020年10月，基石藥業與LigaChem Biosciences, Inc.（LCB）就CS5001的開發和商業化達成授權協議。CS5001最初是由韓國領先的生物科技公司LCB和ABL bio共同合成。根據協議條款，基石藥業獲得CS5001在韓國以外的全球其他地區的獨家開發和商業化權利。

關於基石藥業

基石藥業（香港聯交所代碼: 2616）成立於2015年底，是一家專註於抗腫瘤藥物研發的創新驅動型生物醫藥企業，致力於滿足中國和全球癌癥患者的殷切醫療需求。截至目前，公司已成功上市4款創新藥、獲批14項新藥上市申請（NDA）以及9項適應癥。當前研發管線均衡配置了潛在同類首創或同類最佳的抗體偶聯藥物（ADC）、多特異性抗體、以及免疫療法和精準治療藥物在內的12款候選藥物。同時，基石藥業擁有一支資深管理團隊，「全鏈條」覆蓋臨床前探索、臨床轉化、臨床開發、藥物生產、商務拓展、商業運營等關鍵環節。

如需了解有關基石藥業的更多信息，請訪問：www.cstonepharma.com。

前瞻性聲明

本文所作出的前瞻性陳述僅與本文作出該陳述當日的事件或資料有關。除法律規定外，於作出前瞻性陳述當日之後，無論是否出現新資料、未來事件或其他情況，我們並無責任更新或公開修改任何前瞻性陳述及預料之外的事件。請細閱本文，並理解我們的實際未來業績或表現可能與預期有重大差異。本文內所有陳述乃本文章刊發日期作出，可能因未來發展而出現變動。

SOURCE 基石藥業