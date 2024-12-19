復星國際標普全球CSA評分提升至全球同業前5%

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復星

19 12月, 2024, 15:19 CST

標普全球提升復星國際評分至70分，ESG水平大幅領先全球同業

香港2024年12月19日 /美通社/ -- 標普全球近日發佈復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656，簡稱「復星國際」）2024年企業可持續發展評估（Corporate Sustainability Assessment, 簡稱「CSA」）評分結果。復星國際的2024年標普全球CSA評分上漲至70分，提升至全球同業前5%，較去年68分的位於行業前6%有顯著提升，反映復星國際在可持續發展工作的努力獲得標普全球進一步認可。

截至2024年12月，復星國際在全球參評行業中公司排名躋身前5%，持續保持行業領先，並大幅領先行業平均水平30分。

本年度標普全球CSA評估中，復星國際在治理和經濟維度獲評72分，環境維度68分，社會維度71分，體現了復星國際在環境、社會及治理（ESG）領域的均衡發展。其中，復星國際在商業道德、環境政策與管理、能源管理、氣候戰略、風險與危機管理、人力資本發展、客戶關係管理多個子維度取得優異成績。

憑藉在ESG領域的持續深耕，自2018年起，復星國際標普全球CSA評分持續攀升並領先同業。復星國際於2024年7月成功入選標普全球《可持續發展年鑑2024》，並躋身《可持續發展年鑑（中國版）2024》最佳1%及獲頒「行業最佳進步企業」殊榮。

近年來，復星國際在全球ESG評級方面屢獲佳績。截至目前，復星國際MSCI ESG評級為「AA」，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為「AA」的綜合型企業；恒生ESG評級為「AA-」，並連續入選恒生可持續發展企業基準指數成份股；富時羅素FTSE ESG評分保持領先，並持續入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。

回顧過往，復星一直關注全球可持續發展領域的變革和發展，已建立完善的ESG管理體系。多年來，復星國際將ESG管理要求融入經營管理之中，積極響應國家及全球可持續發展戰略，保障信息安全，促進科技創新，落實「雙碳」目標，保障員工權益，為可持續管理與價值創造做出了積極貢獻。

2024年是聯合國全球契約組織（UNGC）提出ESG理念和原則的20周年，亦是復星加入UNGC的10周年。自加入全球契約組織以來，復星始終將有關人權、勞工、環境和反腐敗的全球契約十項原則納入企業戰略和運營中，確保負責任地開展業務，集團同時積極聯合各成員企業推動ESG戰略的實施。

11月29日，聯合國全球契約組織發起的「二十年二十佳」企業可持續發展案例報告發佈會在北京聯合國大樓隆重舉行，復星「鄉村醫生計劃賦能農村醫療服務」入選。專家評委會表示，入選的20個最佳項目均為具有經濟性、操作性、可複製性、創新性與包容性的可持續發展企業優秀案例。

經過逾三十年發展，復星已發展成為一家以創新驅動的全球家庭消費產業集團。在奮進發展的同時，復星始終為實現可持續發展作出努力。今年，復星提出了可持續發展戰略：「創造影響力」（Create IMPACT），確定了六大長期戰略方向，即：I: Innovation-driven 創新驅動、M: Mindful Operation 責任運營、P: People and Partner Oriented 以人為本、A: Advanced Governance精益治理、C: Climate and Planet Positive 綠色發展、T: Transparency透明真實。這是復星成立以來「修身、齊家、立業、助天下」的初心延續，也是ESG實踐長期貫徹執行的保障。

展望未來，復星將持續深耕產業，深化創新及全球化佈局，推動業務的長期可持續發展，為各利益相關方創造長遠的價值，堅定踐行「讓全球家庭生活更幸福」的使命。

關於標普全球企業可持續發展評估

標普全球企業可持續發展評估（CSA）於1999年推出，是對企業可持續發展實踐的評估，涵蓋61 個不同的行業特定的ESG標準。每年有超過7,000 家公司接受評估，標普全球CSA 已成為眾多企業的參考工具，幫助他們從投資者的角度衡量公司可持續發展表現的財務重要性。 

SOURCE 復星

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