CSafe 推出可滿足冷鏈客戶需求的尖端創新技術

該公司將於即將舉行的 LogiPharma 2024 展覽會中推出三項新技術

俄亥俄亥俄州門羅郡 2024年4月11日 /美通社/ -- 領先生物製藥業界的主動和被動冷藏運輸解決方案服務提供商 CSafe 宣佈，將於 4 月 16 日至 18 日在法國里昂舉行的 2024 年生命科學及醫療保健展覽會 (LogiPharma 2024) 中推出三項新技術。這些產品以 CSafe 全方位數據驅動解決方案組合為基礎，整合實時數據追蹤功能，確保在整個運輸過程中實現最大的透明度和可信度。

「2024 年是 CSafe 大膽創新的一年，我們將重新定義冷鏈物流的格局」，CSafe 行政總裁 Patrick Schafer 表示，「我們堅持傾聽客戶的聲音，以確保我們能滿足他們的當前需求，並預測和應對他們未來的挑戰。」

CSafe 推出的新技術能夠解決製藥公司和其他冷鏈產業關鍵企業所面臨的最緊迫挑戰。

CSafe 的多用途杜瓦瓶 (CGT Cryo 系列的第一款產品) 專為快速成長的細胞和基因療法市場而設計。這些可重複使用的低溫杜瓦罐可保持市面上所有杜瓦罐中最低的溫度範圍，即 -150°C 或更低。這種尖端技術使用液氮霧氣裝置，包括內建 TracSafe RLT 實時數據追蹤裝置。

CSafe Connect Control Tower 是公司新推出的「白手套」貨運監控服務，可為客戶提供透明化的 GPS 定位、貨物溫度等最重要的實時貨運數據。公司的專業服務團隊全年無休全天候監控貨運，以識別潛在的溫度偏差或問題，並將其上報給相關持分者。該服務還包括創建貨物和前處理，以及貨物交付後的報告。

Silverpod MAX RE 是 CSafe 最新推出的可重複使用運輸解決方案，旨在協助客戶實現永續發展目標。Silverpod MAX RE 是 CSafe 旗艦產品 Silverpod 技術的進化版，是完全由可重複使用零件製成的高度耐用卡板運送裝置。這款產品使用高性能且可回收的 PCM 冷卻劑，可在運輸前和運輸過程中實現安全儲存，並提供超過 120 小時的合規保溫運送。整合的實時追蹤裝置可為客戶提供最高透明度的運送服務。

眾所周知，CSafe 是值得信賴的溫控和數碼解決方案服務提供商，可幫助生命科學組織在世界任何地方保護和運輸關鍵的、改善生命的產品。最新產品的加入進一步強化公司整體產品組合，彰顯公司對於創新解決方案、滿足客戶需求的承諾。

「我們正在為制定業界高標準的解決方案鋪平道路，提升客戶體驗尤其重要」，CSafe 營運總監兼技術總監 Tom Weir 表示，「這些新產品標誌著我們正在為下一步的發展開拓創新。」

公司擁有多項專利，其最新一輪的創新不斷突破界限，使其從競爭對手中脫穎而出。最近，美國專利商標局 (USPTO) 亦贊同 CSafe 航空貨運貨櫃的專利設計，這是對 CSafe 發明的新穎及創新的再次肯定。

媒體聯絡： Emma Lupp

全球營銷副總裁

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網站：csafeglobal.com

關於 CSafe CSafe 為全球藥物冷鏈運輸需求提供全面的保溫運輸解決方案套件。憑藉「患者為尊」為重點、深厚的行業專業知識和對創新的承諾，CSafe 在主動和被動領域提供領先業界的產品。CSafe 是一家擁有端到端產品組合的供應商，包括主動和被動散裝航空貨運、包裹、細胞和基因以及特殊的最終關鍵案例，能夠以領先業界的品質和可靠性滿足全方位醫藥冷鏈運輸要求。無論任何尺寸、保溫時間和溫度，CSafe 皆為您的冷鏈核心。csafeglobal.com

SOURCE CSafe