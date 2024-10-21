【C.S】成功轉板至OTCQB交易市場 目標未來申請轉板納斯達克

成功轉板至OTCQB交易市場，並順利進行股票交易，是【C.S集團】達成的初步里程碑。OTC又稱為場外交易(Over The Counter,簡稱OTC)，雖然交易規模及流動性相對低於集中市場(場內交易)，但在OTC市場中，也不乏一些國際知名大企業，例如羅氏控股(Roche Holding Ag)、拜耳(Bayer AG)、雀巢(Nestle SA)、安聯(Allianz SE)等企業。

OTC交易市場的服務機構，為場外市場集團(OTC Markets Group)。而在OTC裡又細分為三個交易級別：其中OTCQB 、OTCQX在這層級的企業，財務資料必須經過審核、資訊揭露最完整，規模大且制度健全，這些公司必須向美國SEC註冊，並且符合美國《1934年證券交易法》規定的財務和會計制度，設有財務門檻，且財務資訊要公開揭露。OTCQB層級，相關規範必須向美國SEC申請註冊並定期公開揭露財務資訊，是專為具潛力的新創企業設計的層級，【C.S集團】目前就屬於在OTCQB層級。

【C.S集團】選擇轉板至OTCQB層級，代表必須嚴格遵守美國政府規定的財務和會計制度，並且財務資訊落實公開透明，為股東及市場投資者完全負責。【C.S集團】以獨家創新的培育技術，復育全球僅在台灣獨有的珍貴真菌-牛樟芝，也成功於台灣、中國建立規模化的牛樟芝培育量產基地。牛樟芝原料將大量供應大中華區中草藥保健養生市場及醫藥市場，集團營收將迎來倍數成長，預計規劃未來申請轉板那斯達克市場，前景可期。

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