Cyble獲Frost & Sullivan嘉許為全球網絡威脅情報市場創新領導者

亞特蘭大2024年7月31日 /美通社/ -- Cyble 被著名行業專家 Frost & Sullivan 評為 2024 年 Frost Radar™ 網路威脅情報領導者，這標誌著全球網路安全領域的一個重要里程碑。這項認可凸顯了 Cyble 在 CTI 產業中為具有不同 CTI 需求的客戶提供支援的卓越能力和策略影響力。

Frost Radar™是一種著名的基準測量系統，旨在透過根據各種標準分析公司的績效來促進公司的行動。Cyble被納入這個受尊敬的象限強調了其創新產品、增長以及對增強網絡威脅情報的重大貢獻。