Cyble獲Frost & Sullivan嘉許為全球網絡威脅情報市場創新領導者
31 7月, 2024, 14:03 CST
亞特蘭大2024年7月31日 /美通社/ -- Cyble 被著名行業專家 Frost & Sullivan 評為 2024 年 Frost Radar™ 網路威脅情報領導者，這標誌著全球網路安全領域的一個重要里程碑。這項認可凸顯了 Cyble 在 CTI 產業中為具有不同 CTI 需求的客戶提供支援的卓越能力和策略影響力。
Frost Radar™是一種著名的基準測量系統，旨在透過根據各種標準分析公司的績效來促進公司的行動。Cyble被納入這個受尊敬的象限強調了其創新產品、增長以及對增強網絡威脅情報的重大貢獻。
Cyble的成功建基於其可擴展和高效的威脅情報功能，透過以下方式為全球各個行業的企業提供支援：
- 定位為首屈一指的SaaS安全供應商，提供全面的威脅情報解決方案。
- 維持對優質數據的承諾，在其專有平台上實現有效的威脅情報操作。
- 提供用戶友好的智能平台，可供潛在客戶輕鬆瀏覽。
- 投資持續研發（R&D）計劃，確保競爭優勢。
Cyble行政總裁Beenu Arora表示：「我們非常高興能被評為《Frost Radar™ 2024年網絡威脅情報》（The Frost Radar™ Cyber Threat Intelligence 2024）的領導者（Leader）。」「這項獎項強調了我們對創新的不懈努力，以及我們致力於突破可能的界限。隨著網絡威脅的發展，我們亦不斷增強威脅情報解決方案，以保持領先一步，為客戶提供無與倫比的保護。」
Frost & Sullivan的分析認為Cyble是網絡威脅情報市場的頂級創新者，突出了其顯著的增長潛力和策略計劃，包括Cyble合作夥伴網絡（CPN）以及Cyble Hawk和Odin by Cyble等產品。該報告強調了Cyble令人印象深刻的增長軌跡和未來機會，將公司定位為準備進一步發展和投資的主要參與者。
欲了解詳情，請瀏覽：https://cyble.com/frost-radar-cyber-threat-intelligence-radar-2024/
關於Cyble
Cyble是網絡威脅情報解決方案的龍頭供應商，致力於為全球組織提供可行的見解和進階威脅偵測。Cyble專注於創新和卓越，使企業能夠主動管理和減輕網絡安全風險。
傳媒聯絡：
Cyble Inc
[email protected]
+1 888 673 2067
SOURCE Cyble Inc.
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