微控制器D Forum 2024科技創新論壇 | AT32 MCU預見智慧科技推動「芯」浪潮

台北2024年9月6日 /美通社/ -- 2024年8月，一年一度最具專業性的DForum 2024科技創新論壇於台北艾麗酒店盛大落幕，今年逾300位來自科技行業的專業人士與會。雅特力（Artery Technology）憑藉其豐富的微控制器（MCU）經驗和專業研發團隊，在市場上已累積相當多的成功案例。面對全球智慧科技產品不斷增長需求，雅特力產品與行銷處長黃源旗先生以「AT32 MCU預見智慧科技推動『芯』浪潮」為主題，於本次論壇中發表專題演講，分享雅特力在「電機控制」、「車載應用」、「商務」、「消費性電子」等技術創新、產品研發及策略佈局的最新規劃與成果。

在此次演講中，雅特力首次公開介紹多款AT32 MCU新品。首先，針對現代車載系統的模擬信號採集和處理需求，雅特力推出了AT32A423系列MCU，該系列憑藉5.33 Msps 高速ADC優勢，打入車載應用市場，並通過AEC-Q100車規級可靠性認證，符合車用電子高可靠性和穩定性要求，廣泛適用於車身控制、ADAS輔助駕駛、車用影音、BMS等新能源車用場景。