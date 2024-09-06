微控制器D Forum 2024科技創新論壇 | AT32 MCU預見智慧科技推動「芯」浪潮

06 9月, 2024, 17:10 CST
台北2024年9月6日 /美通社/ -- 2024年8月，一年一度最具專業性的DForum 2024科技創新論壇於台北艾麗酒店盛大落幕，今年逾300位來自科技行業的專業人士與會。雅特力（Artery Technology）憑藉其豐富的微控制器（MCU）經驗和專業研發團隊，在市場上已累積相當多的成功案例。面對全球智慧科技產品不斷增長需求，雅特力產品與行銷處長黃源旗先生以「AT32 MCU預見智慧科技推動『芯』浪潮」為主題，於本次論壇中發表專題演講，分享雅特力在「電機控制」、「車載應用」、「商務」、「消費性電子」等技術創新、產品研發及策略佈局的最新規劃與成果。
在此次演講中，雅特力首次公開介紹多款AT32 MCU新品。首先，針對現代車載系統的模擬信號採集和處理需求，雅特力推出了AT32A423系列MCU，該系列憑藉5.33 Msps 高速ADC優勢，打入車載應用市場，並通過AEC-Q100車規級可靠性認證，符合車用電子高可靠性和穩定性要求，廣泛適用於車身控制、ADAS輔助駕駛、車用影音、BMS等新能源車用場景。
另外，雅特力近期將推出首顆AT32M412/M416馬達專用MCU，該系列集成4個OP運算放大器（支援PGA模式）和2個CMP比較器，並具備CAN-FD高速通訊功能（僅支持AT32M416系列），加快訊息的接收與傳送效率，專為家電設備、工業設備、逆變器等馬達或電源應用場景設計，為使用者帶來更精準、高效的馬達控制體驗。
2024年Q4，雅特力預計推出全新AT32F455/F456/F457主流型MCU系列，內建CAN-FD介面(僅支持AT32F456系列)和USB OTG功能，並提供144pin大尺寸封裝選項，廣泛應用於掃地機、充電椿、DTU、HMI、PLC、安防、車載娛樂、網關等多項領域，滿足市場對高性能、多功能MCU的需求。
在今年的論壇攤位現場，雅特力展示了包括PVM環景影像輔助系統、高階電競鍵盤、摩托車顯示帶胎壓報警系統PKE和車身控制模組BCM、高速吹風機、伺服控制器和電動工具FOC等應用案例成果，吸引了眾多專業人士圍觀討論與技術交流。
雅特力未來將持續透過多角化佈局各項領域，致力於為全球客戶提供更多元、豐富的潛在應用，助力推動智慧科技產業創新發展。
SOURCE 雅特力科技股份有限公司
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