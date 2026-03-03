D1CE.COM 啟動每週撲克王錦標賽 3,000USD 獎金池擴展國際版圖

D1CE.COM 官方流動應用程式現已正式於 Apple App Store 及 Google Play 上架，為全球用戶提供更便捷、穩定及流暢的流動競技體驗。此舉標誌著平台在產品發展及市場拓展方面邁向新階段。

攜手 QQ Poker 推出三個月全球免費撲克邀請賽

為慶祝平台升級，D1CE.COM 宣布與 QQ Poker 展開合作，推出為期三個月的全球免費撲克邀請賽。活動面向全球玩家開放，採免費競技形式（非真金博彩），致力打造公平、公正及專業的線上競技環境。

賽事重點如下：

參賽費用 ：全免

：全免 每場獎金池 ： 3,000 USD

： 獎勵機制 ：排名前 14% 之參賽者按次序瓜分獎金池

：排名前 14% 之參賽者按次序瓜分獎金池 活動性質：免費競技形式（非真金博彩）

是次合作結合雙方技術與平台優勢，進一步優化用戶體驗，並提升全球策略娛樂市場的參與度與專業水平。

品牌形象升級 拓展國際市場

同時，D1CE.COM 正式簽約 王陽明 為品牌代言人，藉助其國際化形象與市場影響力，強化品牌辨識度與公信力，推動全球市場拓展策略。

展望未來，D1CE.COM 將持續深化國際合作、推動產品創新及拓展全球市場版圖，進一步鞏固其於互動娛樂及線上競技領域的發展優勢。

