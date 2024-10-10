Daewoong Pharmaceutical在米蘭發布「創新給藥技術」

包括全球首款微針療法以及每月使用一次的肥胖症療法

米蘭2024年10月11日 /美通社/ -- Daewoong Pharmaceutical（大熊制藥）（聯席首席執行官Seongsoo Park和Chang-jae Lee）於10月9日宣布，他們將在意大利米蘭的全球最大制藥與生物技術展「2024年世界制藥原料展」(CPHI Worldwide 2024)上展示其尖端給藥技術，包括全球首款微針療法藥物。此外，Daewoong還將繼續擴大其創新新藥Fexuprazan（非蘇拉贊）和Enavogliflozin（依那格列淨）的全球影響力。

Daewoong曾參展了2023年在巴塞羅那舉辦的CPHI，連續第二年展示了其創新藥物開發的成果。在今年的米蘭CPHI上，Daewoong的目標是通過擴大全球影響力和發布新的給藥技術來實現其「一個產品，一萬億韓元」(One Product, One Trillion Won)的願景。

微針技術是Daewoong創新技術中的佼佼者，有望徹底改變給藥系統。

雖然傳統的注射藥物能可靠地將藥物輸送到體內，但它們往往伴隨著疼痛，而且需要到醫院就診。相比之下，由微小針頭組成的微針消除了人們對注射的恐懼，減少了去醫院就診的需要，大大改善了病人的依從性。盡管許多公司都在研究微針藥物，但至今尚未有成功將其商業化的案例。迄今為止，可用的微針產品僅限於美容貼片。

Daewoong的子公司Daewoong Therapeutics開發了一種名為「CLOPAM ®」的創新微針平台，它通過空氣動力學工藝和密封包裝提高了藥物的均勻性和穩定性。該平台克服了以往微針技術中存在的污染和藥物不一致性問題。

CLOPAM ®微針貼片面積為1平方厘米，內含約100根微針，一經皮膚穿透即溶解釋放藥物。CLOPAM ®已獲得六項國際專利申請和23項國內專利（其中五項已注冊），被視為Daewoong未來的一項關鍵技術。

此外，Daewoong Therapeutics最近還獲得了韓國食品藥品安全部(Ministry of Food and Drug Safety)的批准，可以進行人體生長激素微針貼片的一期臨床試驗，這也是韓國首例可溶解微針。該公司還在積極開發使用索馬魯肽(Semaglutide)治療糖尿病和肥胖症的微針療法，以及使用肉毒桿菌毒素治療神經系統疾病的微針療法。

除了微針技術外，Daewoong還將展示用於治療肥胖症的長效索馬魯肽注射劑。這種每月注射一次的注射劑可緩慢釋放索馬魯肽，治療劑量能維持30天。此方法彌補了當前市場的一大空白，因為現有的肥胖治療方法往往需要每天或每周注射。Daewoong正在開發的微針貼片和每月一次的注射劑有望超越競爭對手，為患者提供一種痛苦更小、更為便捷的治療方案。

Daewoong還將推出一款新型的、便於患者使用的結腸鏡檢查腸道准備藥物(DWRX1010)。傳統的結腸鏡檢查准備藥物通常味道不佳，需要飲用大量水，或需要吞服大藥丸，這不僅給患者帶來不適，有時甚至讓患者不願接受檢查。大熊制藥新研發的小型片劑易於吞服，為准備接受結腸鏡檢查的患者提供了更為便捷的解決方案。

Daewoong全球業務中心負責人Doyoung Kim表示：「這是我們第十年參加CPHI展會，如今市場不僅需要原材料和成品，還需要滿足消費者需求的技術。隨著每年的發展，Daewoong在全球的地位不斷提升，尤其是在新藥和技術推出方面。我們致力於通過創新的給藥技術，培育暢銷產品，在Fexuprazan和Enavogliflozin取得成功的基礎上，進一步鞏固我們在全球醫療市場的領先地位。」

SOURCE Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd