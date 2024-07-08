DAHON大行的「D-VELO」技術成為2024年歐洲自行車展的焦點

「D-VELO」乃是DAHON大行技術創新的集大成者，涵蓋了多項提升各類自行車速度的關鍵專利，並對行業規范發起了挑戰。

作為「D-VELO」技術上的「皇冠」，Vélodon憑借其獨特的車架設計、硬朗的線條和一流的規格，給騎行愛好者留下了深刻印象。Vélodon的發布標志著DAHON大行正式進軍所有自行車類別。經過測試，Vélodon比普通公路自行車車架硬20%-30%，能夠有效地將踩踏力轉化為推進力，使騎行更加輕松快捷。

Vélodon涵蓋多個專利元素，其中包括具有特殊角度彎折的大錐形管，極大地增強了座管的剛性。Vélodon將力量與速度相結合，為騎行者提供了全新的速度與力量體驗。

隨著電動自行車在全球范圍內的日益普及，越來越多的城市居民開始考慮將輕便靈活的電動自行車作為他們理想的交通工具。僅重12公斤的K-Feather，是另一款配備「D-VELO」技術的重要新產品。

DAHON大行超輕量的「K-Feather」真正地將極簡主義發揮到了極致。它像折疊自行車一樣小巧簡單，但由於主管內隱藏的高密度電池與扭矩傳感器的結合，K-Feather也能像長途電動自行車一樣騎行，可以輕松騎行40公裡。

歐洲自行車展是全球領先的自行車貿易展，通過多種多樣的產品展示，將全球客戶、買家和制造商聯系在一起。該展會旨在展示自行車從運動和休閒設備向可持續的未來出行工具的轉變，為探索創新型出行解決方案和新的商業模式提供一個平台。

在歐洲自行車展上，DAHON大行的創新產品吸引了眾多參觀者和騎行者。DAHON大行的工作人員熱情耐心地回答了大家的問題，解釋了產品的特點、使用場景和注意事項。

DAHON大行亮相歐洲自行車展，極大地提升了該品牌的國際知名度，讓更多的騎行愛好者能夠了解和欣賞DAHON大行的產品。該展會從現在起持續至7月7日。請參觀9號展廳[F06]展位，體驗DAHON大行自行車獨一無二的魅力！

垂詢詳情，請發送電郵至[email protected]。

SOURCE DAHON