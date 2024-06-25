DAMAC 旗下的 EDGNEX 數據中心宣佈於曼谷投資 20MW 規模的資料中心

DAMAC Group 創辦人兼主席 Hussain Sajwani 表示：「我們選擇在這個戰略時機宣佈並進入泰國市場，是因為我們意識到當地對可靠資料基礎設施的需求日益增加，這將推動泰國的發展目標，並培育出強大的數位生態系統。在亞太地區乃至全球，我們持續尋求快速成長且前景樂觀的市場，這些市場的政府擁有堅實的願景，與我們作為企業和集團的成長及願景高度契合。」

全新 EDGNEX 設施的地理具有戰略性，位於曼谷拉瑪 9 號中央商務區的黃金地段。EDGNEX 資料中心位於泰國證券交易所和現有國際資料中心附近，地理位置優越，可為企業提供卓越的連接性，並最大限度地減少本地和全球業務的延遲。該設施擁有雙道路入口，可便捷地連接 Si Rat 高速公路，將橫跨兩棟建築。第一棟建築預計於 2026 年投入營運，將提供 10MW 的輸出功率，隨後第二棟建築將再提供 10MW 的輸出功率，確保可擴展的增長，滿足企業不斷增長的需求。該資料中心將服務於多元化的客戶群，包括零售、批發和超大規模邊緣節點，確保能有效滿足各種業務需求。

DAMAC Capital 投資與併購高級副總裁 Danish Nayar 補充道：「我們在泰國的擴張代表著我們亞太戰略到達一個重要里程碑。在 AI 驅動資料快速增長的時代，新的資料中心將成為關鍵資產，支援泰國不斷發展的數位生態系統。這座設施將滿足對強大數位基礎設施不斷攀升的需求。」

繼 EDGNEX 最近宣佈在印尼雅加達設立資料中心之後，這次在曼谷的擴張進一步鞏固了其在亞太地區的地位。EDGNEX 持續投資於下一代數位中心，這與其提升整個地區數位連接和營運效率的廣泛目標相一致，為邁向更加數位化的未來鋪平道路。

關於 EDGNEX

EDGNEX 是一家總部位於阿拉伯聯合酋長國杜拜的全球數位基礎設施公司，是 DAMAC Group 的全資附屬公司。EDGNEX 致力於為全球本地創新奠定基礎，並憑藉全新的速度和靈活性，打破資料中心市場的既有格局。EDGNEX 積極建設、購買或合作，以滿足對資料中心服務的下一波需求。

我們所到之處，皆為業界標竿。

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SOURCE EDGNEX Data Centres By Damac