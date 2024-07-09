DAMAC Group 宣佈加大對人工智能行業的投資，其中重點佈局 Anthropic、xAI 和 Mistral

DAMAC 透過此等戰略投資，專注於創新並努力推動下一代技術的發展

阿聯酋迪拜2024年7月9日 /美通社/ -- 業界領先的知名多元投資組合綜合性企業集團 DAMAC Group 近日宣佈將大幅增加對快速發展的人工智能 (AI) 行業的投資。

DAMAC Group 宣佈加大對領先的 AI 公司進行投資，其中就包括對 AI 初創公司 Anthropic 投資 5,000 萬美元。作為一家頂級投資公司，DAMAC Group 已從加密貨幣交易所 FTX 購入該公司。該集團還投資了由 Elon Musk 創立的美國 AI 初創公司 xAI 及法國 AI 公司 Mistral，後者是歐洲表現最出色的大型開源語言模式廠商之一。這一戰略動向符合了集團的願景——支持和發展尖端 AI 技術與基礎設施。

DAMAC Group 的多元化家族辦公室已透過多項策略投資了 70 多隻基金，彰顯其促進多行業創新與成長的承諾。集團將著眼於 AI，旨在進一步鞏固其在推進基礎 AI 模型和基礎設施方面的領先地位。

DAMAC Group 創始人 Hussain Sajwani 表示：「作為一個前瞻性組織，我們認識到了 AI 在塑造未來方面的轉型潛力。我們加大對 AI 的投資，突顯出我們對支援開發突破性技術的決心，此類技術可以極大的助力多個行業的發展並創造新機會。」

Sajwani 補充說：「我們很高興能參與 AI 變革，並為這個充滿活力的產業發展做出貢獻。我們對 Mistral、Anthropic 和 Xai 等公司的投資表明了我們專注於創新並努力推動下一代技術的發展。」

PwC 開展的一項研究表明 AI 在轉變全球經濟生產力和 GDP 潛力方面蘊含著巨大潛力。至 2030 年，AI 可為全球經濟貢獻高達 15.7 萬億美元。因企業使用 AI 技術擴充勞動力並將某些任務和角色自動化，而提高了勞動生產率，藉此推動 GDP 的初步增長。至 2030 年，45% 的經濟收益將來自產品功能增強，透過更多的產品種類、更高的客制化水平及更高的負擔能力，來激發消費者需求。

中國將從 AI 方面獲得最大的經濟收益，GDP 增長 26%，而北美則增長 14.5%。總之，這些地區將給全球經濟帶來高達 70% 的影響，合共相當於 10.7 萬億美元。

DAMAC Group 對 AI 和技術基礎設施的愈加重視，有望提升現有投資組合的表現，並為新的戰略合作夥伴關係和合作鋪平道路。該集團的目標是利用先進技術創造價值並推動可持續增長。

關於 DAMAC GROUP

DAMAC Group 是總部位於阿聯酋 Hussain Sajwani，資產總值達數十億美元商業集團。該集團的投資分散在下述七個核心領域：房地產、資本市場、酒店及度假村、製造業、餐飲、高端時尚及資料中心。

集團的一些知名附屬公司和品牌包括該地區最大的房地產開發商之一 DAMAC Properties、收購意大利時裝公司的 Roberto Cavalli 和瑞士奢華珠寶品牌 de GRISOGONO、位於倫敦的 50 層樓高的開發項目 DAMAC Towers Nine Elms 及馬爾代夫的豪華度假勝地。

為了打破全球資料中心格局，集團最近宣佈將計劃透過其數碼基礎設施公司 EDGNEX Data Centres by DAMAC 在全球不同地點建立資料中心。

如今，集團的全球業務覆蓋北美、歐洲、亞洲、中東和非洲。集團堅定的實施其成長和擴張承諾，繼續追求多元化和提升出色的業務能力。

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SOURCE DAMAC Group