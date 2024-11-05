DAMAC International 在香港設立新辦事處，於亞太地區大展拳腳

談到開幕，DAMAC 國際董事會成員 Abbas Sajwani 表示：「這是我們擴展至亞太地區的另一個里程碑，新的辦公室，有助拉近我們與客戶的距離。這證明了我們對當地潛力的信心，以及提供頂級豪宅開發投資機會的承諾。」

透過建立新的辦公室，DAMAC 繼續將自己定位為全球房地產市場的領導者。此辦公室進一步加強其與客戶聯繫的能力，提供無與倫比的豪華投資機會，讓客戶獲得長期價值。

DAMAC International 簡介

自 2002 年以來，DAMAC International 一直處於中東豪華房地產市場的最前線，在當地和國際上提供屢獲殊榮的住宅、商業和休閒物業，遍佈阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦、黎巴嫩、伊拉克、馬爾代夫、加拿大、美國和英國。

從那時起，此公司已交付超過 47,000 間房屋，另有 40,000 多套住宅處於不同的規劃和開發階段。與全球最知名的時尚及生活品牌如 Versace、Roberto Cavalli 或 de GRISOGONO 攜手合作，創造無與倫比的生活體驗。憑藉一致的願景和持續的動力，DAMAC 正在為全球打造下一代奢華生活。

活出奢華。

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SOURCE DAMAC International