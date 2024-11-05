DAMAC International 在香港設立新辦事處，於亞太地區大展拳腳

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DAMAC International

06 11月, 2024, 04:13 CST

策略性推出，迎合亞太地區對豪華房地產與日俱增的需求

香港2024年11月6日 /美通社/ -- 豪華房地產領域的全球領導者 DAMAC International 正式在香港開設新辦事處，是亞太地區第三個辦事處。這項擴張是 DAMAC 更廣泛願景的一部分，旨在鞏固其在全球成長最快速地區之一的地位，當地以蓬勃增長的投資環境而聞名。DAMAC 的香港辦事處是通往亞太市場的戰略門戶。此辦事處使 DAMAC 能夠更好地為其不斷擴大的客戶群提供服務，為其在迪拜和其他國際地點（如倫敦和邁阿密）的著名物業提供直接通道。

香港辦事處將為整個地區的投資者提供個人化服務，提供對 DAMAC 的豪華住宅大樓、品牌住宅和生活方式社區的獨家見解分析。隨著亞太地區的需求持續上升，DAMAC 已準備好提供高級房地產投資機會，以滿足最挑剔客戶的需求。

DAMAC International Expands Presence in APAC with New Office in Hong Kong
DAMAC International Expands Presence in APAC with New Office in Hong Kong

談到開幕，DAMAC 國際董事會成員 Abbas Sajwani 表示：「這是我們擴展至亞太地區的另一個里程碑，新的辦公室，有助拉近我們與客戶的距離。這證明了我們對當地潛力的信心，以及提供頂級豪宅開發投資機會的承諾。」

透過建立新的辦公室，DAMAC 繼續將自己定位為全球房地產市場的領導者。此辦公室進一步加強其與客戶聯繫的能力，提供無與倫比的豪華投資機會，讓客戶獲得長期價值。

DAMAC International 簡介

自 2002 年以來，DAMAC International 一直處於中東豪華房地產市場的最前線，在當地和國際上提供屢獲殊榮的住宅、商業和休閒物業，遍佈阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦、黎巴嫩、伊拉克、馬爾代夫、加拿大、美國和英國。

從那時起，此公司已交付超過 47,000 間房屋，另有 40,000 多套住宅處於不同的規劃和開發階段。與全球最知名的時尚及生活品牌如 Versace、Roberto Cavalli 或 de GRISOGONO 攜手合作，創造無與倫比的生活體驗。憑藉一致的願景和持續的動力，DAMAC 正在為全球打造下一代奢華生活。

活出奢華。

請瀏覽我們的網址：www.damacgroup.com

SOURCE DAMAC International

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