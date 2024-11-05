DAMAC International 在香港設立新辦事處，於亞太地區大展拳腳

新聞提供者DAMAC International
06 11月, 2024, 04:13 CST
策略性推出，迎合亞太地區對豪華房地產與日俱增的需求
香港2024年11月6日 /美通社/ -- 豪華房地產領域的全球領導者 DAMAC International 正式在香港開設新辦事處，是亞太地區第三個辦事處。這項擴張是 DAMAC 更廣泛願景的一部分，旨在鞏固其在全球成長最快速地區之一的地位，當地以蓬勃增長的投資環境而聞名。DAMAC 的香港辦事處是通往亞太市場的戰略門戶。此辦事處使 DAMAC 能夠更好地為其不斷擴大的客戶群提供服務，為其在迪拜和其他國際地點（如倫敦和邁阿密）的著名物業提供直接通道。
香港辦事處將為整個地區的投資者提供個人化服務，提供對 DAMAC 的豪華住宅大樓、品牌住宅和生活方式社區的獨家見解分析。隨著亞太地區的需求持續上升，DAMAC 已準備好提供高級房地產投資機會，以滿足最挑剔客戶的需求。
談到開幕，DAMAC 國際董事會成員 Abbas Sajwani 表示：「這是我們擴展至亞太地區的另一個里程碑，新的辦公室，有助拉近我們與客戶的距離。這證明了我們對當地潛力的信心，以及提供頂級豪宅開發投資機會的承諾。」
透過建立新的辦公室，DAMAC 繼續將自己定位為全球房地產市場的領導者。此辦公室進一步加強其與客戶聯繫的能力，提供無與倫比的豪華投資機會，讓客戶獲得長期價值。
DAMAC International 簡介
自 2002 年以來，DAMAC International 一直處於中東豪華房地產市場的最前線，在當地和國際上提供屢獲殊榮的住宅、商業和休閒物業，遍佈阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦、黎巴嫩、伊拉克、馬爾代夫、加拿大、美國和英國。
從那時起，此公司已交付超過 47,000 間房屋，另有 40,000 多套住宅處於不同的規劃和開發階段。與全球最知名的時尚及生活品牌如 Versace、Roberto Cavalli 或 de GRISOGONO 攜手合作，創造無與倫比的生活體驗。憑藉一致的願景和持續的動力，DAMAC 正在為全球打造下一代奢華生活。
活出奢華。
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SOURCE DAMAC International
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