DAR GLOBAL 在 AIDA 推出造價 5 億美元的 TRUMP INTERNATIONAL OMAN 酒店，樹立豪華酒店新標杆

AIDA 是 Dar Global 和 Trump Organization 的合資項目，並與阿曼旅遊發展主管機構 Omran Group 合作。AIDA 座落於 100 多米高的山丘之上，可飽覽崎嶇峽谷和無垠沙灘的全景。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「Trump International Oman 落子 AIDA，標誌著我們在全球最炙手可熱的旅遊勝地打造無與倫比的酒店綜合體方面邁出了重要一步。這個地標性建築的落成彰顯 Dar Global 及 The Trump Organization 對卓越的堅定承諾，不僅樹立了國際酒店業的新標杆，更助力阿曼旅遊業發展願景，既吸引更多的國際遊客，又能刺激本土旅遊市場。」

The Trump Organization 執行副總裁 Eric Trump, 表示：「我們很榮幸與 Dar Global 合作在 AIDA 推出 Trump International Oman 酒店，開啟風格、服務和尊貴體驗的新篇章，同時秉承我們備受讚譽的Trump 式標準。此次合作彰顯我們致力於為眼光獨到的賓客和投資者打造標誌性奢華體驗的共同承諾，同時提升阿曼作為世界一流旅遊勝地的地位。」

Trump International 阿曼酒店獨有的特色之一是別具一格的懸崖套房，配備私人泳池和套房浴室，可飽覽壯麗景觀。為滿足高爾夫愛好者的需求，酒店設有訓練學院以及會員專屬俱樂部，提供獨家設施，方便賓客進行社交活動和建立人脈。中東首創的 Cliff Hanging Night Club，可為賓客量身打造獨一無二的活動和慶典。其他設施包括各種豐富的餐飲、宴會和會議設施以及寬敞的 SPA。

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SOURCE Dar Global