Dar Global 在 Aida 推出 Marriott Residences，進一步提升阿曼房地產市場的國際吸引力
24 7月, 2024, 06:22 CST
阿曼馬斯喀特2024年7月24日 /美通社/ -- 豪華國際房地產開發商 Dar Global 今天宣布推出 Marriott Residences，作為其 Aida 總體計劃社區的一部分，向酒店業巨頭的世界級精緻生活標準致敬。此項目價值 1 億美元，預計將成為阿曼壯觀的高爾夫球目的地最受歡迎的地點之一。
Marriott Residences Aida, Oman 由萬豪國際 (Marriott International) 管理，擁有 224 個單位，提供 1、2 和 3 房的住宅選擇，位於沿岸線戰略位置，可欣賞到海洋和壯麗懸崖的壯麗景色。每套住宅都經過精雕細琢，超越期待，完美融合了時尚美學、舒適感和現代設計，與每種獨具慧眼的生活方式相得益彰。
Marriott Residences 的建設目前正在進行中，預計將在 2027 年第四季完成。
Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 對此評論說：「我們將高級聯名品牌住宅帶入全球理想社區的經驗，使我們擁有不斷努力推動豪華房地產卓越品牌的獨特地位。在杜拜推出 W Residences 之後，我們與萬豪國際就 Marriott international AIDA 的發展持續合作，強調了我們共同的承諾，為客戶提供的不僅是住宅，還有無與倫比的生活便利，為住宅精品樹立新基準。我們相信 Marriott international AIDA 將重現我們其他項目的成功，獲得全球客戶的強烈迴響。」
萬豪國際綜合發展 (EMEA) 區域副總裁 Jaidev Menezes 表示：「我們很高興透過推出 Marriott Residences AIDA, Oman，加強與 Dar Global 的關係。AIDA 是一項獨特的整體計劃，其海景令人嘆為觀止，我們期待將萬豪的熱情和服務帶給這些著名私人住宅的擁有者。」
此著名計劃現正接受預約，網址為：www.darglobal.co.uk/marriott-residences-aida-oman。
法律免責聲明：
萬豪國際股份有限公司或其附屬公司（「萬豪」）不擁有、開發或出售 Marriott Residences Aida。DAR Global 根據萬豪的授權使用萬豪商標，此授權並不代表此處所作的任何聲明或陳述的準確性。
SOURCE Dar Global
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