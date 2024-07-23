Dar Global 在 Aida 推出 Marriott Residences，進一步提升阿曼房地產市場的國際吸引力

Marriott Residences 的建設目前正在進行中，預計將在 2027 年第四季完成。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 對此評論說：「我們將高級聯名品牌住宅帶入全球理想社區的經驗，使我們擁有不斷努力推動豪華房地產卓越品牌的獨特地位。在杜拜推出 W Residences 之後，我們與萬豪國際就 Marriott international AIDA 的發展持續合作，強調了我們共同的承諾，為客戶提供的不僅是住宅，還有無與倫比的生活便利，為住宅精品樹立新基準。我們相信 Marriott international AIDA 將重現我們其他項目的成功，獲得全球客戶的強烈迴響。」

萬豪國際綜合發展 (EMEA) 區域副總裁 Jaidev Menezes 表示：「我們很高興透過推出 Marriott Residences AIDA, Oman，加強與 Dar Global 的關係。AIDA 是一項獨特的整體計劃，其海景令人嘆為觀止，我們期待將萬豪的熱情和服務帶給這些著名私人住宅的擁有者。」

此著名計劃現正接受預約，網址為：www.darglobal.co.uk/marriott-residences-aida-oman。

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萬豪國際股份有限公司或其附屬公司（「萬豪」）不擁有、開發或出售 Marriott Residences Aida。DAR Global 根據萬豪的授權使用萬豪商標，此授權並不代表此處所作的任何聲明或陳述的準確性。

SOURCE Dar Global