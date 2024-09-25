讓鑽石雨灑落大地：Dar Global 和 Mouawad High Jewellery House 揭幕耗資 8.8 億美元的地標住宅項目

擁有價值 400 萬沙特里亞爾以上住宅物業的業主，可根據沙特高級居留計劃 (Saudi Premium Residency Program) 獲得房地產業主居留權的資格。此居留計劃，加上雙品牌精品豪宅，增加了王國對國際投資者的吸引力，並進一步提升利雅得作為全球新興豪華生活目的地的地位。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「這是 Dar Global 的驕傲時刻，因為我們將國際專業知識和高生活標準帶到沙特市場。Mouawad 是鑽石、奢華與藝術工藝的代名詞，我們與 Mouawad 的合作關係體現了我們的共同願景，即在利雅得提供舉世無雙、充滿全球靈感的生活體驗。我們希望此項目成為奢華和優雅的標準，就像蜚聲國際的寶格麗酒店公寓 (Bulgari Residences) 一樣。此項目彰顯我們致力於透過現代性、優雅和永恆設計的互相交織，提升沙烏地阿拉伯王國的房地產產品質素。」

Mouawad 第四代共同守護者 Pascal Mouawad 表示：「多個世紀以來，Mouawad 一直是奢華和雋永優雅的標誌。與 Dar Global 的合作關係，使我們能夠將奢華和優雅的傳統擴展至品牌住宅領域，將我們的獨特角色融入世界各地的知名發展項目。我們相信此里程碑，將為房地產市場的奢華生活樹立新標準。」

SOURCE Dar Global