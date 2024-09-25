讓鑽石雨灑落大地：Dar Global 和 Mouawad High Jewellery House 揭幕耗資 8.8 億美元的地標住宅項目
25 9月, 2024, 20:17 CST
倫敦2024年9月25日 /美通社/ -- Dar Global（倫敦證券交易所：DAR）是倫敦證券交易所上市的國際房地產公司，與豪華珠寶商 Mouawad 展開具有里程碑意義的合作關係，在利雅得北部推出獨一無二的，價值 8.8 億沙特里亞爾（折合約 1.8 億英鎊）的住宅項目，毗鄰 World Expo 2030 世界博覽會。這項重要的合作代表了 Dar Global 在沙特市場的首次亮相，是公司國際擴展策略中的重要里程碑。此項目也標誌著 Mouawad 計劃進軍豪華住宅領域，此珠寶商將秉持其作為精緻工藝領導者的聲譽，將業務開拓至新領域。
這座 200 間住宅別墅將於 2026 年第四季落成，將成為利雅得最著名的地標之一，將 Dar Global 創新的高端房地產方案，與 Mouawad 的創意與藝術造詣，共冶一爐。
擁有價值 400 萬沙特里亞爾以上住宅物業的業主，可根據沙特高級居留計劃 (Saudi Premium Residency Program) 獲得房地產業主居留權的資格。此居留計劃，加上雙品牌精品豪宅，增加了王國對國際投資者的吸引力，並進一步提升利雅得作為全球新興豪華生活目的地的地位。
Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「這是 Dar Global 的驕傲時刻，因為我們將國際專業知識和高生活標準帶到沙特市場。Mouawad 是鑽石、奢華與藝術工藝的代名詞，我們與 Mouawad 的合作關係體現了我們的共同願景，即在利雅得提供舉世無雙、充滿全球靈感的生活體驗。我們希望此項目成為奢華和優雅的標準，就像蜚聲國際的寶格麗酒店公寓 (Bulgari Residences) 一樣。此項目彰顯我們致力於透過現代性、優雅和永恆設計的互相交織，提升沙烏地阿拉伯王國的房地產產品質素。」
Mouawad 第四代共同守護者 Pascal Mouawad 表示：「多個世紀以來，Mouawad 一直是奢華和雋永優雅的標誌。與 Dar Global 的合作關係，使我們能夠將奢華和優雅的傳統擴展至品牌住宅領域，將我們的獨特角色融入世界各地的知名發展項目。我們相信此里程碑，將為房地產市場的奢華生活樹立新標準。」
SOURCE Dar Global
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