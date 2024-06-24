Dar Global 向 Oman Shapoorji Company LLC 批出價值 930 萬阿曼幣的 Aida 第一期基礎設施合同

新聞提供者

Dar Global

25 6月, 2024, 03:23 CST

  • 隨著土地平整和道路工程竣工，Dar Global 與 Oman Shapoorji Company LLC 簽訂了基礎設施合同，從而推動了 AIDA 第一期的發展，為阿曼頂級城市發展項目的奢華生活錦上添花。

阿聯酋迪拜2024年6月25日 /美通社/ -- 倫敦上市的豪華國際房地產開發商 Dar Global 欣然宣布批出阿曼的地標性城市發展項目 AIDA 第一期的基礎設施合同。這里程碑強調了 Dar Global 在阿曼創造世界級房地產奇蹟的願景，與一流的合作夥伴共事，提供無與倫比的奢侈和價值。

AIDA 是與阿曼的主要旅遊發展組織 Omran Group 合資企業，集豪華高爾夫、住宅和酒店服務於一身。AIDA 第一期將於 2027 年完工，戰略性地坐落在海邊，海拔 130 米，提供無與倫比的海景和與懸崖邊環境相協調的住宅。

AIDA project masterplan and hanging pods
AIDA project masterplan and hanging pods

AIDA 第一階段的基礎設施工作已向 Oman Shapoorji Company LLC 批出。此合約價值 9,345,653 阿曼幣，此項目包括設計和建設必要的基礎設施，包括道路、供水和供電網絡、公用設施、排水和排污系統，以及開發 AIDA 內的周邊道路網絡。這些努力確保了最高的技術標準，完美匹配 AIDA 的豪華產品，為其住宅和商業階段提供支援。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「宣佈基礎設施合同的簽訂，標誌著我們朝著實現 AIDA 的宏偉願景邁出重要一步。我們很高興能夠達到本項目這些關鍵階段，這表明我們對提升阿曼旅游和房地產行業地位的堅定承諾。這份合約策略性地強化了我們在全球頂尖地點的奢侈品項目組合。AIDA 將為奢侈品和創新定立新標準，加強阿曼在世界舞台上的地位。」

AIDA 佔地 500 萬平方米，距離馬斯喀特市中心僅 10 分鐘路程，旨在重新定義建築卓越、環境可持續性和個性化生活體驗的標準。

AIDA 的居民和遊客將享受獨家設施，包括身歷其境的體驗、迷人的住宅、款待服務、休閒設施、壯觀的戶外景色和精緻的餐飲選擇。

如對 AIDA 感興趣，請瀏覽：https://darglobal.co.uk/aida

SOURCE Dar Global

來自同一來源

Dar Global 推出令人驚艷的海灘住宅項目 The Astera，Interiors by Aston Martin

Dar Global 推出令人驚艷的海灘住宅項目 The Astera，Interiors by Aston Martin

於倫敦上市的豪華國際房地產開發商 Dar Global 今天推出了 The Astera, Interiors by Aston Martin ¸ 精緻的海濱住宅項目，將 Aston Martin 譽滿全球、極盡奢華的室內設計，帶到阿聯酋拉斯海瑪 (Ras Al Khaimah) 教人心曠神怡的...
DAR GLOBAL 在阿曼推出「特朗普簽名式別墅」

DAR GLOBAL 在阿曼推出「特朗普簽名式別墅」

華國際房地產開發商 Dar Global 今日宣佈，在阿曼其中一個佔地最廣的城市發展項目 AIDA 推出特朗普別墅。這一重要的發佈是 Dar Global 與 The Trump Organization 戰略合作的結果，旨在於 AIDA...

探索

Image1

房地產

Image1

旅遊

Image1

旅遊

Image1

遊樂場和旅遊景點