Dar Global 向 Oman Shapoorji Company LLC 批出價值 930 萬阿曼幣的 Aida 第一期基礎設施合同

AIDA 第一階段的基礎設施工作已向 Oman Shapoorji Company LLC 批出。此合約價值 9,345,653 阿曼幣，此項目包括設計和建設必要的基礎設施，包括道路、供水和供電網絡、公用設施、排水和排污系統，以及開發 AIDA 內的周邊道路網絡。這些努力確保了最高的技術標準，完美匹配 AIDA 的豪華產品，為其住宅和商業階段提供支援。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「宣佈基礎設施合同的簽訂，標誌著我們朝著實現 AIDA 的宏偉願景邁出重要一步。我們很高興能夠達到本項目這些關鍵階段，這表明我們對提升阿曼旅游和房地產行業地位的堅定承諾。這份合約策略性地強化了我們在全球頂尖地點的奢侈品項目組合。AIDA 將為奢侈品和創新定立新標準，加強阿曼在世界舞台上的地位。」

AIDA 佔地 500 萬平方米，距離馬斯喀特市中心僅 10 分鐘路程，旨在重新定義建築卓越、環境可持續性和個性化生活體驗的標準。

AIDA 的居民和遊客將享受獨家設施，包括身歷其境的體驗、迷人的住宅、款待服務、休閒設施、壯觀的戶外景色和精緻的餐飲選擇。

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SOURCE Dar Global