Dar Global 委任 Rothschild & Co 在倫敦和沙烏地阿拉伯市場尋求進一步發展機會

收購和合資企業是兩個市場擴張計劃的關鍵部分

Dar Global 將獲主要利益相關者 Dar Al Arkan 協助促進沙特市場的收購和合資企業

Dar Global 先前宣佈計劃於 2023 年 11 月擴展至沙烏地阿拉伯

阿聯酋迪拜2024年8月22日 /美通社/ -- 倫敦上市的豪華國際房地產開發商 Dar Global 欣然宣布委任世界領先獨立財務顧問 Rothschild & Co，以探索倫敦和沙特阿拉伯市場的進一步增長機會。此舉是 Dar Global 拓展這兩個市場的策略計劃的一部分。

儘管倫敦市場仍然是 Dar Global 的重點領域，但公司在 2023 年 11 月宣布打算探索擴展到沙特阿拉伯的機會，以受惠於國際間對沙烏地阿拉伯王國與日俱增的興趣。達爾全球將獲其主要股東Dar Global 將由其主要股東 Dar Al Arkan 協助在沙烏地市場進行收購與合資。Dar Global 之前在其投資組合的類似交易方面取得重大成功，與土地業主、政府組織以及一些世界領先的奢侈品和酒店品牌合作，為富裕和國際流動客戶提供高端、定制的投資機會。