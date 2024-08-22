Dar Global 委任 Rothschild & Co 在倫敦和沙烏地阿拉伯市場尋求進一步發展機會
22 8月, 2024, 13:52 CST
- 收購和合資企業是兩個市場擴張計劃的關鍵部分
- Dar Global 將獲主要利益相關者 Dar Al Arkan 協助促進沙特市場的收購和合資企業
- Dar Global 先前宣佈計劃於 2023 年 11 月擴展至沙烏地阿拉伯
阿聯酋迪拜2024年8月22日 /美通社/ -- 倫敦上市的豪華國際房地產開發商 Dar Global 欣然宣布委任世界領先獨立財務顧問 Rothschild & Co，以探索倫敦和沙特阿拉伯市場的進一步增長機會。此舉是 Dar Global 拓展這兩個市場的策略計劃的一部分。
儘管倫敦市場仍然是 Dar Global 的重點領域，但公司在 2023 年 11 月宣布打算探索擴展到沙特阿拉伯的機會，以受惠於國際間對沙烏地阿拉伯王國與日俱增的興趣。達爾全球將獲其主要股東Dar Global 將由其主要股東 Dar Al Arkan 協助在沙烏地市場進行收購與合資。Dar Global 之前在其投資組合的類似交易方面取得重大成功，與土地業主、政府組織以及一些世界領先的奢侈品和酒店品牌合作，為富裕和國際流動客戶提供高端、定制的投資機會。
Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「我們的合作拍檔關係是我們成功的關鍵，而我們為客戶提供高端定制投資機會的承諾根深蒂固，這將使我們在邁步前進的過程中處於有利位置。即使我們與主要股東 Dar Al Arkan 一起合作，以整合我們在沙特市場的收購和合資企業，我們也期待進一步增強在倫敦主要市場的業務。我們很高興能夠與 Rothschild & Co 團隊合作，加強我們在當地的品牌形象，拓展我們的雄心壯志。」
Dar Global 預計將於 2024 年 9 月 26 日公佈截至 2024 年 6 月 30 日的半年度業績。
SOURCE Dar Global
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