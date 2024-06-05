Dar Global 推出令人驚艷的海灘住宅項目 The Astera，Interiors by Aston Martin

這幢充滿了英國創造精神的新海濱物業，預計於 2028 年 12 月完工，融合了度身訂造的風格、頂尖物料、精湛工藝和無與倫比的多功能性，渾然一體。此項目坐擁幽靜的私人海灘，提供寬敞的單人房、雙人房、三人房住宅，還有三人房別墅。

Dar Global 全球首席行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「The Astera, Interiors by Aston Martin 在 Al Marjan 島上推出，讓我們的品牌願景更進一步，為我們的尊貴客戶打造令人心馳神往的生活體驗。

這具代表性的英國品牌，以其傳統、創新和設計技藝，加上 Dar Global 在透過豪華住宅為全球公民提供優質投資機會方面的專業知識，在我們成功軌跡中再寫下輝煌一筆。」

Aston Martin 品牌多元化總監 Stefano Saporetti 則表示：「The Astera, Interiors by Aston Martin 向我們與 Dar Global 的合作關係致敬，讓兩間展現極盡奢華生活方式的公司聚首：這兩間公司對結合傳統工藝與創新頂尖設計一樣有著熱情。

「The Astera, Interiors by Aston Martin 是 Aston Martin 在中東的首項房地產合作項目，為我們才華橫溢的設計師提供機會，協助當地無與倫比的開發項目打造內部裝潢，進一步提升 Aston Martin 的品牌地位，將其展現於海濱生活環境中。」

新的選址經過精心設計，與宏偉的 Al Marjan 島上的寧靜環境融合，擁有一系列世界級的設施，包括私人海灘、無邊際泳池、風景秀麗的步行徑以及樹木茂密的公共空間。室內電影院、健身中心、兒童遊樂區、水療中心、瑜伽草坪和多功能廳，提供額外的舒適體驗。

SOURCE Dar Global