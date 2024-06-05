Dar Global 推出令人驚艷的海灘住宅項目 The Astera，Interiors by Aston Martin
05 6月, 2024, 17:59 CST
阿聯酋迪拜2024年6月5日 /美通社/ -- 於倫敦上市的豪華國際房地產開發商 Dar Global 今天推出了 The Astera, Interiors by Aston Martin ¸ 精緻的海濱住宅項目，將 Aston Martin 譽滿全球、極盡奢華的室內設計，帶到阿聯酋拉斯海瑪 (Ras Al Khaimah) 教人心曠神怡的 Al Marjan 島嶼之上。
這是 Aston Martin 在中東地區的第一個房地產合作項目；在此之前， Aston Martin 在美國邁阿密成功打造了 Aston Martin Residences，並在美國和日本展開了其他備受關注的建築設計合作項目。全新的奢華生活之地，位於備受矚目的永利度假村 (Wynn Resort) 附近，地理位置得天獨厚，將汽車制造商別具一格的精致設計和高性能精密工藝完美揉合於酒店裝潢之中。
這幢充滿了英國創造精神的新海濱物業，預計於 2028 年 12 月完工，融合了度身訂造的風格、頂尖物料、精湛工藝和無與倫比的多功能性，渾然一體。此項目坐擁幽靜的私人海灘，提供寬敞的單人房、雙人房、三人房住宅，還有三人房別墅。
Dar Global 全球首席行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「The Astera, Interiors by Aston Martin 在 Al Marjan 島上推出，讓我們的品牌願景更進一步，為我們的尊貴客戶打造令人心馳神往的生活體驗。
這具代表性的英國品牌，以其傳統、創新和設計技藝，加上 Dar Global 在透過豪華住宅為全球公民提供優質投資機會方面的專業知識，在我們成功軌跡中再寫下輝煌一筆。」
Aston Martin 品牌多元化總監 Stefano Saporetti 則表示：「The Astera, Interiors by Aston Martin 向我們與 Dar Global 的合作關係致敬，讓兩間展現極盡奢華生活方式的公司聚首：這兩間公司對結合傳統工藝與創新頂尖設計一樣有著熱情。
「The Astera, Interiors by Aston Martin 是 Aston Martin 在中東的首項房地產合作項目，為我們才華橫溢的設計師提供機會，協助當地無與倫比的開發項目打造內部裝潢，進一步提升 Aston Martin 的品牌地位，將其展現於海濱生活環境中。」
新的選址經過精心設計，與宏偉的 Al Marjan 島上的寧靜環境融合，擁有一系列世界級的設施，包括私人海灘、無邊際泳池、風景秀麗的步行徑以及樹木茂密的公共空間。室內電影院、健身中心、兒童遊樂區、水療中心、瑜伽草坪和多功能廳，提供額外的舒適體驗。
SOURCE Dar Global
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