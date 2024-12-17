DAR GLOBAL 與 THE TRUMP ORGANIZATION 擴大合作，推出價值 20 億沙特里亞爾的 TRUMP TOWER JEDDAH

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 強調了該項目的重要性：「吉達正經歷顯著的轉型，從傳統住宅走向充滿活力的現代高樓及複合式建築，展現當代生活型態。Trump Tower Jeddah 正是這股轉變的重要推手，完美融合了極致奢華與現代生活的動感。我們與 The Trump Organization 的持續合作不僅重新定義了豪華生活，也鞏固了吉達作為世界級城市中心的地位。」

The Trump Organization 行政副總裁 Eric Trump 補充道：「我們很高興與 Dar Global 合作第三個項目，進一步擴大我們在中東的足跡，並在該地區推廣 Trump 的奢華標準。Trump Tower Jeddah 證明了我們對卓越和創新的共同承諾。我們共同打造了一個地標性項目，反映了吉達的願景和抱負，提供無與倫比的住宅和生活方式體驗，將為未來多年的奢華生活樹立標準。」

這項合作建立在 The Trump Organization 和 Dar Global 十年的成功合作關係之上，包括備受期待的阿曼 AIDA 發展項目、Trump 國際度假村、高爾夫俱樂部和住宅以及 Trump International Tower Dubai。

免責聲明：Trump Tower Jeddah 並非由 The Trump Organization 或其現任或前任主要人士或關聯公司擁有、開發 或銷售。 本物業的所有者和開發商 Dar Global PLC 在許可下使用「Trump」名稱和標記，本許可證可能根據其條款終止或撤銷 。

SOURCE Dar Global