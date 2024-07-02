Dar Global 宣布與 The Trump Organization 展開第二次合作，並在未來於沙特阿拉伯吉達建造 Trump Tower，從而加強與集團的持續合作關係
02 7月, 2024, 20:17 CST
阿聯酋迪拜2024年7月2日 /美通社/-- 豪華國際房地產開發商 Dar Global 和以其全球著名的物業和代表性發展而聞名的 The Trump Organization 宣布計劃在沙特阿拉伯的吉達 (Jeddah) 開發新項目。這項新協議的基礎是 AIDA 開發項目中的阿曼特朗普國際酒店項目所取得的空前成功，是世界上最大的高檔綜合房地產項目之一，贏得廣泛讚譽。
這項發展針對沙特阿拉伯奢侈品市場和國際投資者，顯著推動了 Dar Global 的增長策略，即充分利用王國重要城市的機遇。作為沙特大型開發商 Dar Al Arkan 的國際分部，這項新項目標誌著 Dar Global 在沙特阿拉伯吉達首次亮相，並將進一步加強其在該國的房地產服務。Dar Global 在倫敦證券交易所上市，目前在六個國家（阿聯酋、阿曼、卡塔爾、英國、西班牙和波斯尼亞）擁有正在開發中、價值 59 億美元的項目。
Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「我們很高興加強與特朗普集團的持續關係，並通過提供優質物業，以重新定義沙特阿拉伯高增長的房地產市場，擴大我們的投資組合。 沙特阿拉伯簽訂的新協議，將利用兩個組織的優勢來吸引更多國際投資者和度假者。這項合作，強調了我們致力於透過提高該地區的奢華生活標準，擴大我們的足跡。」
The Trump Organization 副執行總裁 Eric Trump 表示：「我們很高興能夠擴大我們在中東的足跡，透過與 Dar Global 的長期關係，將特朗普的奢侈品標準帶到該地區。這項合作體現了我們的共同願景：打造奢華、優質和精緻的地標發展項目。與 Dar Global 一起，我們正在為卓越創造新標準，旨在滿足關鍵市場對標誌性物業的需求。」
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SOURCE Dar Global
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