Dar Global 宣布與 The Trump Organization 展開第二次合作，並在未來於沙特阿拉伯吉達建造 Trump Tower，從而加強與集團的持續合作關係

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Dar Global

02 7月, 2024, 20:17 CST

阿聯酋迪拜2024年7月2日 /美通社/-- 豪華國際房地產開發商 Dar Global 和以其全球著名的物業和代表性發展而聞名的 The Trump Organization 宣布計劃在沙特阿拉伯的吉達 (Jeddah) 開發新項目。這項新協議的基礎是 AIDA 開發項目中的阿曼特朗普國際酒店項目所取得的空前成功，是世界上最大的高檔綜合房地產項目之一，贏得廣泛讚譽。

這項發展針對沙特阿拉伯奢侈品市場和國際投資者，顯著推動了 Dar Global 的增長策略，即充分利用王國重要城市的機遇。作為沙特大型開發商 Dar Al Arkan 的國際分部，這項新項目標誌著 Dar Global 在沙特阿拉伯吉達首次亮相，並將進一步加強其在該國的房地產服務。Dar Global 在倫敦證券交易所上市，目前在六個國家（阿聯酋、阿曼、卡塔爾、英國、西班牙和波斯尼亞）擁有正在開發中、價值 59 億美元的項目。

DAR GLOBAL STRENGTHENS ONGOING RELATIONSHIP WITH THE TRUMP ORGANIZATION BY ANNOUNCING SECOND COLLABORATION AND FUTURE LAUNCH OF TRUMP TOWER JEDDAH, SAUDI ARABIA
DAR GLOBAL STRENGTHENS ONGOING RELATIONSHIP WITH THE TRUMP ORGANIZATION BY ANNOUNCING SECOND COLLABORATION AND FUTURE LAUNCH OF TRUMP TOWER JEDDAH, SAUDI ARABIA

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar  表示：「我們很高興加強與特朗普集團的持續關係，並通過提供優質物業，以重新定義沙特阿拉伯高增長的房地產市場，擴大我們的投資組合。 沙特阿拉伯簽訂的新協議，將利用兩個組織的優勢來吸引更多國際投資者和度假者。這項合作，強調了我們致力於透過提高該地區的奢華生活標準，擴大我們的足跡。」

The Trump Organization 副執行總裁 Eric Trump 表示：「我們很高興能夠擴大我們在中東的足跡，透過與 Dar Global 的長期關係，將特朗普的奢侈品標準帶到該地區。這項合作體現了我們的共同願景：打造奢華、優質和精緻的地標發展項目。與 Dar Global 一起，我們正在為卓越創造新標準，旨在滿足關鍵市場對標誌性物業的需求。」

免責聲明：Trump International Oman 並非由 The Trump Organization 或其任何現任或前任主要人士或關聯公司擁有、開發或銷售。本物業的所有者和開發商 Dar Al Arkan Property Development SPC 在許可下使用「Trump」名稱和標記，本許可證可能根據其條款終止或撤銷。

SOURCE Dar Global

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