Dar Global 宣布與 The Trump Organization 展開第二次合作，並在未來於沙特阿拉伯吉達建造 Trump Tower，從而加強與集團的持續合作關係

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「我們很高興加強與特朗普集團的持續關係，並通過提供優質物業，以重新定義沙特阿拉伯高增長的房地產市場，擴大我們的投資組合。 沙特阿拉伯簽訂的新協議，將利用兩個組織的優勢來吸引更多國際投資者和度假者。這項合作，強調了我們致力於透過提高該地區的奢華生活標準，擴大我們的足跡。」

The Trump Organization 副執行總裁 Eric Trump 表示：「我們很高興能夠擴大我們在中東的足跡，透過與 Dar Global 的長期關係，將特朗普的奢侈品標準帶到該地區。這項合作體現了我們的共同願景：打造奢華、優質和精緻的地標發展項目。與 Dar Global 一起，我們正在為卓越創造新標準，旨在滿足關鍵市場對標誌性物業的需求。」

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SOURCE Dar Global