Dar Global 向 Towell Construction 批出 AIDA 第一期價值 1,420 萬阿曼幣的別墅合約，提升阿曼豪華住宅產品的檔次

第一期別墅的主要工程施工合約已向 Towell Construction & Co. L.L.C. 批出，合約價值為 14,242,810 阿曼幣。Towell Construction 將監督連棟房屋和別墅的建造，確保細節一絲不苟，對質量百分百堅持。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「這些別墅將會是奢華和別具一格的象徵，採用現代摩登設計和高級面材，完美匹配 AIDA 獨特的自然環境和地形。這份合約標誌著我們在 AIDA 提供世界級生活體驗的使命中向前邁進一大步，體現了我們對增強阿曼住宅產品並加強我們在全球主要地點的豪華項目組合的堅定承諾。」

AIDA 佔地 500 萬平方米，距離馬斯喀特市中心僅 10 分鐘路程，重新定義了建築卓越、環境可持續性和個性化生活體驗的標準。該項目擁有豪華的豪宅、限量版別墅和精緻的公寓，將提升阿曼作為首屈一指的旅遊、住宅和投資目的地的全球地位。

AIDA 的居民和遊客將享受獨家設施，包括身歷其境的體驗、迷人的住宅、款待服務、休閒設施、壯觀的戶外景色和精緻的餐飲選擇。此外，AIDA 與 Trump Organization 合作將擁有豪華的 Trump Golf Course，進一步增強 AIDA 作為世界級旅遊勝地的魅力。

如對 AIDA 感興趣，請瀏覽：https://darglobal.co.uk/aida

SOURCE Dar Global